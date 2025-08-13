Відео
Якість та тиск газу — коли мають виплачувати компенсації

Якість та тиск газу — коли мають виплачувати компенсації

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 08:50
Перевірка якості та тиску газу — що треба знати українцям у 2025 році
Гроші та газова конфорка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці мають отримувати природний газ за всіма стандартами якості. Якщо перевірка підтвердить невідповідність газу нормам, оператор газорозподільних мереж зобов’язаний перерахувати обсяги спожитого ресурсу та виплатити компенсацію. 

Про це інформує профільний портал "Газправда".

Читайте також:

Що треба знати про якість та тиск газу

За інформацією експертів, ключовим показником якості блакитного палива є теплота згоряння (калорійність). Чим вищий відповідний показник, тим менший обсяг ресурсу потрібно для його витрати.

Газ вважається якісним, якщо фізико-хімічні показники відповідають встановленим нормам, які окрім теплотворності контролюють вміст кисню, домішок, а також інтенсивність запаху.

Показники блакитного палива повинні підпадати під параметри чинного міждержавного ГОСТу 5542-87 "Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення".

Стандартною теплотою згоряння має бути показник не нижче за 7,6 тис. ккал/куб.м. Калорійність палива, що надходить в мережі оператора ГРМ, дорівнює у середньому 8,2 тис. ккал/куб.м. 

Якість газу контролюють при вході в розподільні мережі з газотранспортної системи, а також на всіх етапах: від видобутку до подачі споживачам.

Перевірка тиску чи інших показників газу

Громадяни, які сумніваються у якості наданого ресурсу, можуть написати заяву до оператора ГРМ. За правилами, він мусить упродовж двох-п'яти днів відправити свого представника в узгоджений з клієнтом час для перевірки тиску та якість газу.   

Зокрема, для встановлення якості ресурсу стандарту оператор наділений правом залучати як своїх, так і незалежних фахівців хімлабораторії.

Проте українці можуть за власний рахунок ініціювати аналіз фізико-хімічних показників газу іншою хімлабораторією на вибір.

У разі, якщо результати перевірки підтвердять відхилення показників від стандарту, оператор ГРМ буде змушений здійснити перерахунок обсягів газу та компенсувати споживачеві різницю. Проте, якщо перевірка покаже відмінну якість ресурсу — споживачеві доведеться компенсувати оператору ГРМ витрати, які поніс через здійснення відповідного аналізу.

"Якщо спори щодо якості газу неможливо вирішити шляхом переговорів, розбіжності передаються на розгляд спеціалізованого органу або вирішуються у судовому порядку", — повідомляють експерти.

Також клієнти повинні розуміти, що конфорка може горіти "неправильно" жовтим або червоним з низки причин, до яких не мають відношення оператори ГРМ. А саме:

  • у разі забрудненості газової плити (для очищення сопла пальника необхідно зателефонувати за номером 104);
  • якщо в самому приміщенні недостатня кількість кисню (для цього необхідно регулярно провітрювати приміщення).

Проте, якщо плиту почистили, приміщення провітрили, а полум’я в конфорці все одно не горить блакитним кольором, то проблеми можуть бути з тиском в газовій системі.

Раніше ми писали про повірку лічильників газу, що є обов'язковою процедурою. Прилади обліку ресурсу дозволяється використовувати лише за умови, що вони пройшли перевірку, інакше загрожують неприємні наслідки. 

Також ми розповідали, куди йдуть гроші від оплати за доставку газу. Зокрема, кошти направляють на купівлю матеріалів та обладнання для ремонтів мереж, а також на зарплату працівникам.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
