В Газсети предупредили украинцев о серьезной угрозе — детали

В Газсети предупредили украинцев о серьезной угрозе — детали

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 08:50
Техобслуживание газовых сетей — в Газсети предупредили об угрозах
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в многоквартирных домах совместной собственности необходимо проведение технического обслуживания газопроводов. Как правило, специалисты в одном доме обнаруживают несколько утечек газа, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского филиала "Газсети" в Facebook.

Читайте также:

Что надо знать о техобслуживании газовых сетей

В филиале отметили, что техобслуживание газовых сетей в многоэтажках в Украине стало обязательным, согласно законодательству. Оно включает:

  • проверку состояния газовых сетей;
  • выявление и устранение утечек;
  • проверку дымовых и вентиляционных каналов.

Регулярное техобслуживание сетей призвано предотвратить аварии и обеспечивать стабильное газоснабжение.

Без соответствующего профессионального надзора возрастают риски возникновения опасных ситуаций. В частности, статистика свидетельствует, что в одном доме специалисты "Газсети" обнаруживают около десяти утечек газа.

Избежать серьезной угрозы для жизни и здоровья жителей можно благодаря техобслуживанию, поскольку предусмотрен комплексный осмотр газовых сетей (проверка герметичности, тестирование на плотность и устранение возможных утечек газа).

Когда должны проводить проверку и какая оплата

Как объясняют в филиале, периодичность выполнения таких работ привязана к возрасту газовых сетей многоэтажки:

  • если до 25 лет — обслуживание раз в пять лет.
  • если более 25 лет — обслуживание раз в три года.

Что касается расчета за услугу, то жители домов, где провели техническое обслуживание газопроводов общей собственности, получат разовый счет. По информации сайта Киевского филиала "Газсети", стоимость такой услуги составляет минимально около 100 грн, а максимально — может превышать 1 тыс. грн.

Оплата за техобслуживание осуществляется по отдельным реквизитам в счете: ЕДРПОУ — 45385755, МФО — 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485, в АБ "Укргазбанк".

Ранее мы писали, что потребители, которые сомневаются в качестве газа, могут написать заявление к оператору ГРМ. Он обязан в течение двух-пяти дней отправить специалистов для проверки.

Также мы сообщали, кто должен платить за поверку счетчика. Также известны последствия отсутствия проверки — показатели будут считать недействительными.

коммунальные услуги ЖКХ деньги газоснабжение газ
Ксения Симонова
