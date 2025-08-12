Повірка газових лічильників — що загрожує у випадку уникнення такої процедури

Прилад обліку газу. Фото: Київгаз

Українські споживачі природного газу повинні бути готовими до періодичної повірки газових лічильників фахівцями. Громадянам розповіли, як часто необхідно проводити відповідну процедуру, хто має покривати витрати та що загрожує у випадку уникнення такої процедури.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Вінницької міської філії "Газмережі".

Що треба знати про повірку лічильників газу

Повірка газових лічильників є обов'язковою процедурою, яку проводять з метою перевірки точності роботи приладів обліку ресурсу. Газові лічильники дозволяється застосовувати лише за умови, що вони пройшли повірку.

Вона відбувається через певні проміжки часу, які називаються міжповірочними інтервалами. А саме:

для лічильників класу 1,0 — міжповірочний інтервал становить два роки;

для приладів класу 1,5 — інтервал дорівнює вісім років.

Всі роботи, що пов’язані з підготовкою до повірки, в тому числі демонтажу і монтажу, мають здійснювати виключно фахівці Оператора газорозподільних мереж. Тоді як саму повірку лічильників здійснюють державні повірники регіональних метрологічних центрів на атестованому обладнанні. Вони мають встановити ступінь придатності до застосування лічильника та видати висновок про придатність приладу.

Під час зняття лічильника на повірку:

здійснюють його обстеження;

перевіряють наявність та цілісність пломб;

встановлюють відсутність на приладі механічних пошкоджень;

фіксують номер лічильника, завод-виробник, рік випуску;

записують дату останньої повірки, останні показники та функціонування.

У разі виявлення будь-яких порушень з вищепереліченого — складуть відповідний акт.

Хто має платити та наслідки за відсутність повірки лічильника

Як повідомляють у Газмережі, якщо термін повірки лічильника закінчився, і його не повірили з вини споживача (через недопуск до приміщення з лічильником газу для демонтажу чи монтажу), показники будуть вважати недійсними і почнуть проводити нарахування за спожитий газ за загальними нормами споживання. У зв'язку з цим клієнтам можуть почати надходити завищені суми у комунальних платіжках.

Витрати за періодичну повірку лічильників газу, зокрема, за демонтаж, транспортування, монтаж, техобслуговування та пов’язані з цим ремонти мають покривати Оператори ГРМ.

Непобутові споживачі мають самостійно контролювати терміни спливу міжповірочних інтервалів, а також забезпечувати проведення повірки лічильників за власні кошти.

У разі, якщо проводиться позачергова повірка або експертиза лічильника з ініціативи споживача або газорозподільної організації, то всі витрати будуть покладені на сторону, що виступила ініціатором проведення.

Раніше ми писали, навіщо стягують плату за послугу розподілу природного газу з тих, хто прокладав газопроводи за власні кошти до своїх будинків. Фахівці пояснили, що навіть тоді, коли газ споживачі не використовують, газорозподільна система потребує підтримки у належному стані.

Також ми повідомляли, у скільки обійдеться послуга технічного обслуговування у 2025 році. Найменше коштує відповідна перевірка близько 100 грн, проте може перевищувати суму в 1 тис. грн.