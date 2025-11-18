Відео
У Газмережі попередили про небезпеку в холодний сезон — деталі

У Газмережі попередили про небезпеку в холодний сезон — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 08:50
Оновлено: 08:56
У Газмережі зробили попередження для клієнтів про серйозну небезпеку в холодний сезон
Газова плита в будинку. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році в Україні на тлі старту осінньо-зимового періоду зросла кількість випадків отруєнь чадним газом. В одній із філій "Газмережі" назвали найпоширеніші причини трагедій та дали низку рекомендацій клієнтам, як уникнути такого розвитку подій.

Про це повідомляє пресслужба Київської філії "Газмережі" у Facebook.

Причини отруєнь чадним газом

Газовики зазначають, що лише за два місяці в країні зафіксували 67 випадків отруєння чадним газом. Використання портативних бензинових генераторів, туристичних пальників і навіть звичайного пічного опалення може нести шкоду.

Серед найпоширеніших причин трагедій:

  • самовільне встановлення газових приладів в оселі;
  • монтаж примусових витяжок в кімнаті разом із колонками/котлами з відкритою камерою згорання;
  • забруднення димово-вентиляційних каналів та відсутність тяги.

У "Газмережі" радять вчасно замовляти перевірки газових мереж та приладів у Центрах обслуговування клієнтів, оскільки громадяни не можуть ідентифікувати чадний газ самостійно, адже у нього немає ані кольору, ані запаху. Утворюється він через неповне згорання газу чи твердого палива. Це особливо стосується тих, хто використовує дров’яні, газові або вугільні печі, каміни. Його можливо виявити тільки завдяки спеціальним приладам. 

"Замовте перевірку газових приладів уже сьогодні у нашому Контакті-центрі за номером 0 800 303 104", — йдеться у повідомленні.

Які існують правила безпеки 

Якщо використовується газ для побутових потреб, важливо попіклуватися про безпеку, адже за високої концентрації можна втратити свідомість за лічені секунди. У Газмережі наголосили, що уберегти себе та рідних можна, якщо дотримуватися таких правил:

  • проводити консультації з газовиками, які прилади дозволяється разом встановлювати в одному приміщенні;
  • проводити постійну перевірку обладнання;
  • провітрювати приміщення, коли готується їжа, навіть взимку;
  • не обігрівати оселі за допомогою газових плит/духовок;
  • не закривати вентиляційні решітки;
  • встановити сигналізатор чадного газу в оселі.

Зокрема, сигналізатор газу покликаний безперервно перевіряти повітря в приміщенні і в разі появи небезпеки вмикати режим гучного звукового сповіщення. Як свідчить інформація на порталі Нафтогазу, вартість приладу може різнитися, проте серед найдешевших варіантів — 1,2 тис. грн. Дорожчі моделі мають додаткові функції.

Раніше ми писали, скільки українці платитимуть за газ у грудні. Надалі буде зберігатися дія мораторію на підвищення цін на блакитне паливо у 7,96 грн/кубометр

Також ми розповідали, як клієнтам Нафтогазу отримати довідку про відсутність боргу за природний газ. Відповідна послуга доступна в дистанційно. 

