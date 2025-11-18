В Газсети сделали предупреждение для клиентов о серьезной опасности в холодный сезон

Газовая плита в доме. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году в Украине на фоне старта осенне-зимнего периода возросло количество случаев отравлений угарным газом. В одном из филиалов "Газсети" назвали самые распространенные причины трагедий и дали ряд рекомендаций клиентам, как избежать такого развития событий.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского филиала "Газсети" в Facebook.

Причины отравлений угарным газом

Газовики отмечают, что только за два месяца в стране зафиксировали 67 случаев отравления угарным газом. Использование портативных бензиновых генераторов, туристических горелок и даже обычного печного отопления может нести вред.

Среди самых распространенных причин трагедий:

самовольная установка газовых приборов в доме;

монтаж принудительных вытяжек в комнате вместе с колонками/котлами с открытой камерой сгорания;

загрязнение дымово-вентиляционных каналов и отсутствие тяги.

В "Газсети" советуют вовремя заказывать проверки газовых сетей и приборов в Центрах обслуживания клиентов, поскольку граждане не могут идентифицировать угарный газ самостоятельно, ведь у него нет ни цвета, ни запаха. Образуется он из-за неполного сгорания газа или твердого топлива. Это особенно касается тех, кто использует дровяные, газовые или угольные печи, камины. Его можно обнаружить только благодаря специальным приборам.

"Закажите проверку газовых приборов уже сегодня в нашем Контакте-центре по телефону 0 800 303 104", — говорится в сообщении.

Какие существуют правила безопасности

Если используется газ для бытовых нужд, важно позаботиться о безопасности, ведь при высокой концентрации можно потерять сознание за считанные секунды. В Газсети отметили, что уберечь себя и родных можно, если придерживаться таких правил:

проводить консультации с газовиками, какие приборы разрешается вместе устанавливать в одном помещении;

проводить постоянную проверку оборудования;

проветривать помещение, когда готовится пища, даже зимой;

не обогревать дома с помощью газовых плит/духовок;

не закрывать вентиляционные решетки;

установить сигнализатор угарного газа в доме.

В частности, сигнализатор газа призван непрерывно проверять воздух в помещении и в случае появления опасности включать режим громкого звукового оповещения. Как свидетельствует информация на портале Нафтогаза, стоимость прибора может различаться, однако среди самых дешевых вариантов — за 1,2 тыс. грн. Более дорогие модели имеют дополнительные функции.

