Послуга за доставку газу: чому українцям потрібно платити і куди йдуть гроші

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до Групи Нафтогаз, пояснили, чи потрібно розраховуватися щомісяця за послугу з доставки природного газу, якщо для декого фінансування прокладання газопроводів лягло на власні плечі. Також там уточнили, куди саме йдуть кошти, отримані за відповідну "другу платіжку".

Чому з українців стягують плату за доставку газу

За інформацією філії, іноді на ресурсах компанії клієнти звертаються з питанням пояснити, навіщо платити окремо за доставку, якщо дехто самостійно оплачував прокладання газопроводу до власних домогосподарств.

Як зазначають у компанії, природний газ доставляється до осель споживачів з магістрального газопроводу, де на газорозподільних станціях газ йде на розподільні, а далі на газорегуляторні пункти. Після цього тиск блакитного палива знижується до найнижчого рівня для безпечного використання у побуті. Далі газ йде газопроводами та потрапляє до домівок споживачів.

Саме розподільні мережі філії "Газмережі" у цілодобовому режимі доставляють природний газ. З огляду на це, до того, як потрапити до кожного конкретного домогосподарства з загального газопроводу, ресурс долає від 20 до 100 кілометрів. Тому частина газопроводу, яку проклали люди самостійно на вулиці до домівок, є дуже незначними відрізками загальної сітки газорозподільних мереж.

Операторам газорозподільної системи потрібно забезпечувати роботу газових мереж, моніторити експлуатацію обладнання, підтримувати цілодобово функціонування аварійних служб.

Фахівці окремих філій "Газмережі" обслуговують по кілька тисяч кілометрів газових мереж та населених пунктів, що дає можливість забезпечувати потрібний обсяг газу в оселях 24/7, пояснила філія.

Куди спрямовують гроші від оплати за розподіл газу

У компанії пояснюють, що навіть тоді, коли споживачі не використовують паливо, газорозподільна система вимагає підтримки у належному функціональному стані.

Суму плати визначають для всіх в індивідуальному порядку, виходячи з обсягу річної замовленої потужності об’єкта клієнта, що визначають на основі використання газу за попередній рік (з 1 жовтня по 30 вересня).

Гроші з "других платіжок" дозволяють:

Здійснювати цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб "104"; Проводити ремонти, модернізацію мереж, купувати необхідні комплектуючі для роботи аварійно-диспетчерських служб; Робити постійну діагностику газорозподільної системи, що дозволяє виявити пошкодження, витоки газу та завчасно ліквідувати; Здійснювати техогляд та обстеження, оцінку технічного стану об’єктів систем газопостачання, визначати можливість для подальшої експлуатації газопроводів, здійснювати запобіжні заходи для безаварійної експлуатації об’єктів, а також моніторити пожежну та техногенну безпеку й охороняти довкілля на об’єктах. Газ не рухається трубою самостійно, а пересувається завдяки поступовому зниженню тиску, що забезпечує газорегулююче обладнання: в основному газорегуляторні пункти (жовті шафи). Функціонування цього обладнання забезпечують фахівці, яким потрібна оплата праці.

