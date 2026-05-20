Оплата за распределение природного газа: почему не зачисляются платежи

В ООО "Газораспределительные сети Украины" рассказали, почему иногда после оплаты услуги за распределение голубого топлива платеж не отображается в личном кабинете. Также объяснили, когда следует лично обращаться к оператору для уточнения вопроса зачисления средств.

Почему не зачисляется оплата за распределение газа

Как отмечают в компании, в 2026 году украинские потребители обязаны платить за доставку природного газа, даже если им не пользуются. Так называемая "вторая платежка" является обязательной к оплате, пока сохраняется техническое подключение.

Не предусмотрена плата за услугу только в таких ситуациях:

Разрушенное или поврежденное жилье после обстрелов, прекращено газоснабжение из-за опасного состояния сетей (оплату не начисляют на основе выписки из Единого реестра досудебных расследований); Возникновение аварийной ситуации в связи с боевыми действиями (суммы не начисляют после прекращения газоснабжения); Дом был целенаправленно отключен от системы механическим образом (начисление не происходит с 1 числа следующего месяца).

Согласно правилам, сумма рассчитывается на основе объема потребленного ресурса за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября), разделенного на 12 месяцев. Расчет за распределение газа клиенты должны осуществлять ежемесячно до 20 числа.

В компании отмечают, что иногда факт осуществления оплаты услуги за доставку голубого топлива может не отображаться несколько дней в личном кабинете. Там объясняют, что в основном такая ситуация не должна вызывать волнения, ведь средства могут поступить через некоторое время.

Однако, если зачисление не произошло в течение пяти дней, необходимо лично обратиться в компанию. В частности, можно набрать прямой номер контакт-центра национальной компании "Газсети", специалисты которой помогут решить проблему.

"Оплатили услугу распределения, но платеж еще не видно в личном кабинете? Такое иногда случается: банк может обрабатывать платеж до нескольких суток. Если же прошло 5 рабочих дней, а платеж так и не отобразился, позвоните в наш контакт-центр по телефону 0 800 303 104. Мы проверим реквизиты и подскажем, как быстро решить ситуацию", — говорится в объяснении.

Как осуществить расчет за услугу по доставке газа

Клиенты могут платить за доставку газа, выбрав наиболее удобный способ. В частности, можно делать оплату дистанционно в личном кабинете "Газсети". Также осуществить расчет можно через интернет-банкинг ("Ощад", "Приват24"), оплатив картой любого банка.

Кроме того, доступны стандартные способы оплаты:

в отделениях "Укрпочты";

в отделениях банков;

в терминалах самообслуживания.

Также украинский оператор газораспределения "Газсети" напомнил, что расчет за услугу можно осуществить за счет накопленных средств по программе "Национальный кэшбэк".

