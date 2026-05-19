Головна Фінанси Тарифи на комуналку зросли: що подорожчало найбільше навесні

Тарифи на комуналку зросли: що подорожчало найбільше навесні

Дата публікації: 19 травня 2026 08:50
Тарифи на комунальні послуги в Україні зросли: що подорожчало найбільше навесні
Жінка з квитанціями, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у квітні 2026 року прискорилася динаміка зростання цін, зокрема подорожчали деякі житлово-комунальні послуги (ЖКП). Загалом за рік тарифи зросли на близько 2%, найбільше подорожчало прибирання сміття.

Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики, передають Новини.LIVE

Які тарифи на комуналку зросли найбільше

Згідно з даними Держстату, у квітні річний рівень інфляції становив 8,6% проти 7,9% у березні. Зокрема, тарифи з квітня минулого року і по квітень цього року підвищились на 1,9%. Особливо помітно зросли ціни на:

  • вивезення побутових відходів — на 6,7%;
  • управління багатоквартирним будинком — на 5%;
  • послугу з утримання та ремонт житла — на 4,9%.

Тарифи за останній місяць (з березня по квітень) зросли на 0,2%. Зокрема, ціни підвищилися на:

  • утримання та ремонт житла — на 1,2%;
  • вивезення сміття — на 2,3%;
  • управління багатоквартирними будинками — на 0,8%.

Водночас, за ці періоди ціни на основні житлово-комунальні послуги залишилися на колишньому рівні. Йдеться про тарифи на:

  • електроенергію;
  • природний газ;
  • водопостачання;
  • каналізацію.
Тарифи на послуги ЖКГ. Джерело: Держстат

Чи зміняться ціни на газ, електрику та воду

Щодо питання підвищення цін у найближчому майбутньому, то вартість електрики не зміниться до 1 жовтня 2026 року. Кабінет міністрів вирішив не скасовувати чинний тариф. Тобто 1 кВт коштуватиме надалі 4,32 грн. Водночас для українців, які опалюють житло за допомогою електроенергії, діятимуть пільги (з 1 жовтня по 30 квітня у 2,64 грн за кВт-год за споживання до 2 000 кВт-год, понад цей обсяг — 4,32 грн за кВт-год).

Також залишаться незмінними ціни для більшості споживачів газу (98% домогосподарств). Нафтогаз продовжив дію річного тарифу "Фіксований" до 30 квітня 2027 року у сумі 7,96 грн за куб. м. Щодо тарифів на газ від інших постачальників, то ціни варіюються в межах від 8,46 до 29,20 грн за куб. м. 

Водночас, суми в платіжках за воду можуть зрости. Згідно з законом №4777-ІХ, органам місцевого самоврядування дали право самостійно затверджувати вартість послуги водопостачання для водоканалів, якщо обслуговують більш ніж 100 000 осіб. Раніше такі повноваження мала влада тільки невеликих містечок, а питання цін у великих містах регулювала НКРЕКП.

Як повідомляли Новини.LIVE, Нафтогаз закликав клієнтів надати документи та деякі дані для подальшого обслуговування та коректних сум у платіжках за спожите блакитне паливо. У компанії дали інструкцію, як це зробити онлайн та як самостійно перевірити актуальну інформацію. 

Також Новини.LIVE писали, за що оператори ГРМ можуть штрафувати українців цього року. Клієнти повинні дотримуватися правил, адже через порушення доведеться платити зайві кошти. Серед основних причин, зокрема, втручання в роботу газових пристроїв чи трубопроводи. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
