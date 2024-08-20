Денежная помощь — в четырех областях открыта регистрация на выплаты в 11 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине открыта регистрация на финансовую помощь от Благотворительного фонда "Право на защиту" в рамках Консорциума Реагирования. Подавать заявки могут некоторые граждане в четырех регионах.

Об этом говорится на портале фонда.

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Кто имеет право на помощь

Как отмечают в благотворительном фонде, подавать заявки могут отдельные лица и целые семьи, которым еще не выплачивали помощь от фонда "Право на защиту" и не получали средства от других международных организаций.

Помощь доступна:

в Днепропетровской;

Запорожский;

Одесской;

Харьковской областях.

Претендентами на денежную помощь могут стать следующие категории граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года, проживающие в этих областях;

пострадавшие от военных действий (есть поврежденное/разрушенное жилье из-за военных действий, или лица, которые с 24 февраля 2022-го получили ранения в результате военных действий, однако не были участниками

Также нужно относиться к одному из этих критериев:

в домохозяйстве проживают только лица старше 60 лет;

в домохозяйстве есть трое и больше детей;

в домохозяйстве есть дети до двух лет;

в домохозяйстве есть беременная женщина;

в домохозяйстве есть лица, имеющие первую или вторую группы инвалидности.

Какие суммы помощи и как подать заявку

Размер материальной помощи составляет 3,6 тыс. грн на одного человека в месяц, которые будут выплачивать трехмесячный период. Общая сумма будет равна 10,8 тыс. грн.

Денежная помощь будет выплачиваться единовременно сразу за три месяца каждому члену домохозяйства на банковский счет, предоставленный при регистрации.

"Средства для несовершеннолетних и инвалидов/недееспособных лиц получают их официальные представители (родители, опекуны, попечители и т.п.) при наличии соответствующих документов", — отмечают в фонде.

Уточнить информацию о выездах мобильных групп и пунктов регистрации можно, позвонив по горячей линии 0 800 750 104 или в чат-боте.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане приглашают подавать заявки на денежную помощь в 3,6 тыс. гривен на три месяца подряд. Для этого нужно относиться к уязвимым категориям граждан и иметь невысокий доход.

Также сообщалось, что в одном из регионов возобновили запись в очередь на оформление денежной помощи до 4 тыс. гривен. Речь идет о предоставлении выплат близко для жителей уязвимых категорий и переселенцев.