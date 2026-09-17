Виплати від Caritas Spes: де людям з інвалідністю виплатять 43 200 грн

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у чотирьох західних регіонах українським родинам надано можливість отримати грошову допомогу на власну справу, отримання нової професії чи розвиток господарства. Таку нагоду для набільш вразливих категорій громадян забезпечила благодійна релігійна місія "Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні".

Про це повідомила пресслужба Caritas Spes Lviv Archdiocese, розповідають Новини.LIVE.

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Хто може взяти участь у програмі допомоги від Карітас-Спес

Йдеться про реалізацію проєкту "Родина родині: Індивідуальна підтримка", у рамках якого передбачається надання підтримки родинам та особам, які постраждали від наслідків війни, шляхом надання допомоги для відновлення фінансового стану та джерел доходу.

"Мрієте розпочати власну справу, отримати нову професію чи розвинути своє господарство? Ми — поруч і готові вас підтримати! Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні оголошує набір бенефіціарів у проєкт "Родина родині: Індивідуальна підтримка", — йдеться у повідомленні.

Дія проєкту поширюється на такі категорії громадян:

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домогосподарства, де є люди з інвалідністю;

багатодітні родини, які виховують троє та більше дітей.

На яку підтримку заявники зможуть розраховувати

Згідно з правилами проєкту, передбачається надання грошової допомоги у розмірі 43 200 грн для кожного домогосподарства, що долучиться до ініціативи "Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні".

Виплати гарантують на такі цілі:

професійне навчання/перекваліфікацію;

придбачння с/г матеріалів та обладнання — насіння, обладнання, тварин;

запуск/розвиток власної справи.

Географія дії проєкту та як подати заявку

Проєкт охопить Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. Жителі цих регіонів для попередньої реєстрації повинні заповнити спеціальну грантову заявку. Кінцевий термін: 27 листопада 2026 року.

Важливою умовою для реєстрації є факт відсутності іншої аналогічної допомоги від благодійних організацій в країні.

Термін реалізації програми: вересень–грудень цього року.

Оскільки кількість місць та грантів обмежена, то форму реєстрації автоматично закриють після набрання потрібної кількості заявок.

Деталі можна уточнити за таким номером: +380 97 464 92 36 (вівторок, четвер з 11.00 до 15.00).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що восени деяким категоріям осіб з інвалідністю І-ІІІ групи доступна можливість подати заявку на разову виплату до 800 000 грн. Нині така допомога призначається та нараховується за новими правилами. Для цього треба звернутися до ПФУ або подати через електронний портал фонду, надавши довідку від медкомісії щодо групи інвалідності.

Також Новини.LIVE писали про нову допомогу для переселенців у вигляді грантів у розмірі до 88 000 грн. Виплати доступні в одному із західних регіонів. У рамках програми кошти нададуть на освіту та перекваліфікацію. Організація прийматиме заявки до 18 вересня 2026 року.