Выплаты от Caritas Spes: где людям с инвалидностью выплатят 43 200 грн

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в четырех западных регионах украинским семьям предоставлена возможность получить денежную помощь на открытие собственного дела, освоение новой профессии или развитие хозяйства. Такую возможность для наиболее уязвимых категорий граждан обеспечила благотворительная религиозная миссия "Каритас-Спес Львовской архиепархии Римско-католической церкви в Украине".

Об этом сообщила пресс-служба Caritas Spes Lviv Archdiocese, передают Новини.LIVE.

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Кто может принять участие в программе помощи от Каритас-Спес

Речь идет о реализации проекта "Семья семье: индивидуальная поддержка", в рамках которого предусматривается оказание поддержки семьям и лицам, пострадавшим от последствий войны, путем предоставления помощи для восстановления финансового положения и источников дохода.

"Мечтаете начать собственное дело, освоить новую профессию или развить свое хозяйство? Мы — рядом и готовы вас поддержать! Каритас-Спес Львовской архиепархии Римско-католической церкви в Украине объявляет набор бенефициаров в проект "Семья семье: индивидуальная поддержка", — говорится в сообщении.

Действие проекта распространяется на следующие категории граждан:

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домохозяйства, в которых проживают люди с инвалидностью;

многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей.

На какую поддержку смогут рассчитывать заявители

Согласно правилам проекта, предусматривается предоставление денежной помощи в размере 43 200 грн для каждого домохозяйства, присоединившегося к инициативе "Каритас-Спес Львовской архиепархии Римско-католической церкви в Украине".

Выплаты гарантируют на следующие цели:

профессиональное обучение/переквалификацию;

приобретение сельскохозяйственных материалов и оборудования — семян, оборудования, животных;

запуск/развитие собственного дела.

География реализации проекта и порядок подачи заявки

Проект охватит Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Жители этих регионов для предварительной регистрации должны заполнить специальную грантовую заявку. Конечный срок: 27 ноября 2026 года.

Важным условием для регистрации является отсутствие другой аналогичной помощи от благотворительных организаций в стране.

Срок реализации программы: сентябрь–декабрь этого года.

Поскольку количество мест и грантов ограничено, форма регистрации будет автоматически закрыта после набора необходимого количества заявок.

Подробности можно уточнить по следующему номеру: +380 97 464 92 36 (вторник, четверг с 11:00 до 15:00).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью некоторым категориям лиц с инвалидностью I–III группы предоставляется возможность подать заявку на разовую выплату до 800 000 грн. В настоящее время такая помощь назначается и начисляется по новым правилам. Для этого необходимо обратиться в ПФУ или подать заявку через электронный портал фонда, предоставив справку от медкомиссии о группе инвалидности.

Также Новини.LIVE писали о новой помощи для переселенцев в виде грантов в размере до 88 000 грн. Выплаты доступны в одном из западных регионов. В рамках программы средства будут выделены на образование и переквалификацию. Организация будет принимать заявки до 18 сентября 2026 года.