Вартість латуні у березні 2025 року — актуальні ціни, топові пункти приймання та новини ринку

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це популярний у виробництві сплав міді та цинку, який активно використовується в різних галузях завдяки своїй довговічності та стійкості до корозії. Здача латуні до пунктів приймання вторсировини може стати джерелом додаткового доходу, оскільки цей кольоровий метал цінується досить високо.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 6 березня.

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19 березня Європейська комісія оприлюднить План дій щодо сталі та металів, який визначить додаткові пріоритетні заходи для цього сектору. Документ також зачепить довгострокові кроки щодо заміни захисних торгових заходів, термін дії яких спливає в червні 2026 року.

У ньому буде розглянуто широкий спектр питань, включаючи забезпечення комерційної доцільності виробництва екологічно чистої сталі та боротьбу з несумлінними торговими практиками. План буде ґрунтуватися на результатах стратегічного діалогу з основними представниками галузі, що відбувся 4 березня під керівництвом президента ЄК Урсули фон дер Ляєн.

Європейська асоціація сталеливарної промисловості (EUROFER) позитивно оцінила проведення цього діалогу. За словами генерального директора EUROFER Акселя Еггерта, Єврокомісія не тільки визнає наявні виклики для галузі, але й прагне спільного вироблення рішень.

Асоціація продовжує наполягати на необхідності рішучих кроків у чотирьох ключових напрямках: захист торгових інтересів, забезпечення ефективного функціонування CBAM, доступ до конкурентоспроможних цін на енергоносії та збереження металобрухту в Європі.

Ціни на латунь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 6 березня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 170 до 200 грн;

Вінницька область — від 185 до 200 грн;

Волинська область — від 160 до 190 грн;

Дніпропетровська область — від 165 до 180 грн;

Житомирська область — від 160 до 180 грн;

Закарпатська область — від 170 до 195 грн;

Запорізька область — від 185 до 215 грн;

Івано-Франківська область — від 160 до 175 грн;

Кіровоградська область — від 160 до 175 грн;

Львівська область — від 170 до 180 грн;

Миколаївська область — від 170 до 190 грн;

Одеська область — від 170 до 190 грн;

Полтавська область — від 160 до 175 грн;

Рівненська область — від 160 до 175 грн;

Сумська область — від 180 до 205 грн;

Тернопільська область — від 180 до 200 грн;

Харківська область — від 180 до 205 грн;

Хмельницька область — від 160 до 180 грн;

Черкаська область — від 160 до 175 грн;

Чернівецька область — від 160 до 175 грн;

Чернігівська область — від 175 до 190 грн.

У пунктах приймання металобрухту можна здати як латунь, так і інші кольорові метали. Найціннішим серед них є мідь — основний компонент латуні. Її вартість в Україні неухильно зростає, що робить переробку міді особливо вигідною.

Крім кольорових металів приймаються і вироби з чорного металу. Хоча їх ціна нижча, вони зустрічаються набагато частіше, що полегшує збирання та здачу.