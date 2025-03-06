Стоимость латуни в марте 2025 года — актуальные цены, топовые пункты приема и новости рынка

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это популярный в производстве сплав меди и цинка, который активно используется в различных отраслях благодаря своей долговечности и устойчивости к коррозии. Сдача латуни в пункты приема вторсырья может стать источником дополнительного дохода, поскольку этот цветной металл ценится достаточно высоко.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 6 марта.

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19 марта Европейская комиссия обнародует План действий по стали и металлам, который определит дополнительные приоритетные меры для этого сектора. Документ также затронет долгосрочные шаги по замене защитных торговых мер, срок действия которых истекает в июне 2026 года.

В нем будет рассмотрен широкий спектр вопросов, включая обеспечение коммерческой целесообразности производства экологически чистой стали и борьбу с недобросовестными торговыми практиками. План будет основываться на результатах стратегического диалога с основными представителями отрасли, который состоявшегося 4 марта под руководством президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (EUROFER) положительно оценила проведение этого диалога. По словам генерального директора EUROFER Акселя Эггерта, Еврокомиссия не только признает существующие вызовы для отрасли, но и стремится к совместной выработке решений.

Ассоциация продолжает настаивать на необходимости решительных шагов по четырем ключевым направлениям: защита торговых интересов, обеспечение эффективного функционирования CBAM, доступ к конкурентоспособным ценам на энергоносители и сохранение металлолома в Европе.

Цены на латунь в Украине в марте

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 6 марта и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 170 до 200 грн;

Винницкая область — от 185 до 200 грн;

Волынская область — от 160 до 190 грн;

Днепропетровская область — от 165 до 180 грн;

Житомирская область — от 160 до 180 грн;

Закарпатская область — от 170 до 195 грн;

Запорожская область — от 185 до 215 грн;

Ивано-Франковская область — от 160 до 175 грн;

Кировоградская область — от 160 до 175 грн;

Львовская область — от 170 до 180 грн;

Николаевская область — от 170 до 190 грн;

Одесская область — от 170 до 190 грн;

Полтавская область — от 160 до 175 грн;

Ровенская область — от 160 до 175 грн;

Сумская область — от 180 до 205 грн;

Тернопольская область — от 180 до 200 грн;

Харьковская область — от 180 до 205 грн;

Хмельницкая область — от 160 до 180 грн;

Черкасская область — от 160 до 175 грн;

Черновицкая область — от 160 до 175 грн;

Черниговская область — от 175 до 190 грн.

В пунктах приема металлолома можно сдать как латунь, так и другие цветные металлы. Самым ценным среди них является медь — основной компонент латуни. Ее стоимость в Украине неуклонно растет, что делает переработку меди особенно выгодной.

Кроме цветных металлов принимаются и изделия из черного металла. Хотя они за них платят меньше, их можно встретить гораздо чаще, что облегчает сбор и сдачу.