Ціни на мідь та кольорові метали у 2025 році — де вигідно здати брухт у березні

Виробництво міді. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом спостерігається стабільне зростання світових цін на мідь. Активний попит на мідний брухт підтримує вартість цього металу на пунктах приймання вторсировини на досить високому рівні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 4 березня.

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Брухтозаготівельна галузь України у січні 2025 року скоротила експорт чорного металобрухту на 50,3% порівняно з груднем, знизивши обсяги постачань до 15,69 тис. тонн.

У річному порівнянні експорт зменшився на 8,5%, досягнувши мінімального рівня з травня 2024 року. Основним напрямом постачання стала Польща, куди відправлено 15,47 тис. тонн металобрухту — 98,5% від загального обсягу експорту. Невелику частину також відправили до Німеччини.

Доходи від експорту металобрухту у січні скоротилися на 52,4% порівняно з попереднім місяцем та на 13,2% порівняно із січнем 2024 року, склавши 4,41 млн доларів.

Ціни на мідь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг міді станом на 27 лютого 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 275 до 325 грн;

Вінницька область — від 280 до 340 грн;

Волинська область — від 280 до 340 грн;

Дніпропетровська область — від 275 до 315 грн;

Житомирська область — від 270 до 290 грн;

Закарпатська область — від 280 до 315 грн;

Запорізька область — від 270 до 335 грн;

Івано-Франківська область — від 270 до 290 грн;

Кіровоградська область — від 270 до 290 грн;

Львівська область — від 275 до 310 грн;

Миколаївська область — від 270 до 315 грн;

Одеська область — від 275 до 325 грн;

Полтавська область — від 270 до 295 грн;

Рівненська область — від 270 до 290 грн;

Сумська область — від 270 до 290 грн;

Тернопільська область — від 270 до 290 грн;

Харківська область — від 290 до 360 грн;

Хмельницька область — від 275 до 325 грн;

Черкаська область — від 270 до 315 грн;

Чернівецька область — від 270 до 290 грн;

Чернігівська область — від 280 до 310 грн.

У пунктах приймання металобрухту можна здавати не лише мідь, а й інші кольорові метали. Наприклад, латунь, хоча й коштує дещо менше, але за неї також можна отримати гарну суму.

Крім того, вигідним для здавання є ще один кольоровий метал. Вартість алюмінію трохи нижча за мідь та латунь, проте цей метал дуже поширений у нашому побуті — він буквально оточує нас у повсякденному житті.