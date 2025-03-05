Стоимость алюминия и цветных металлов в марте 2025 — актуальные цены на пунктах приема

Производство алюминия. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В марте пункты приема вторсырья предлагают стабильные и достаточно высокие цены за килограмм алюминия. Этот цветной металл является чрезвычайно полезным для производства благодаря своей легкости, прочности, коррозионной стойкости, а также высокой тепло- и электропроводности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 5 марта 2025 года.

Читайте также:

Какова ситуация с металлургией в Украине

Металлургический комбинат "Запорожсталь" в феврале 2025 года снизил выпуск товарного металлопроката на 1,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 8,9% относительно января — до 195,7 тыс. тонн.

Выплавка чугуна за месяц достигла 265,4 тыс. тонн, что на 6,7% больше, чем в феврале 2024 года, но на 7,7% меньше, чем в январе. Производство стали составило 235,3 тыс. тонн против 235,4 тыс. тонн годом ранее. За январь-февраль 2025 года "Запорожсталь" выпустила 553,1 тыс. тонн чугуна, 478,3 тыс. тонн стали и отгрузила 413,3 тыс. тонн проката.

По итогам 2024 года предприятие увеличило выпуск товарного металлопроката на 18,3% относительно уровня 2023 года — до 2,43 млн тонн. Выплавка чугуна за год составила 3,11 млн тонн. Это на 14,3% больше чем в 2023 году, а стали — 2,89 млн тонн (+17,2% г./г.).

Цены на алюминий в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 5 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 80 грн;

Винницкая область — от 45 до 85 грн;

Волынская область — от 50 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 80 грн;

Житомирская область — от 40 до 80 грн;

Закарпатская область — от 50 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 95 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;

Кировоградская область — от 40 до 80 грн;

Львовская область — от 50 до 80 грн;

Николаевская область — от 50 до 80 грн;

Одесская область — от 50 до 90 грн;

Полтавская область — от 45 до 85 грн;

Ровенская область — от 40 до 80 грн;

Сумская область — от 40 до 80 грн;

Тернопольская область — от 40 до 95 грн;

Харьковская область — от 50 до 95 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 80 грн;

Черкасская область — от 40 до 80 грн;

Черновицкая область — от 40 до 80 грн;

Черниговская область — от 50 до 80 грн.

В пунктах приема металлолома можно сдавать не только алюминий, но и другие цветные металлы. Например, цены на латунь обычно значительно выше.

Кроме того, в ломбардах можно сдавать драгоценные металлы. Цены на золото в этих учреждениях продолжает увеличиваться, что обусловлено влиянием различных экономических и геополитических факторов.