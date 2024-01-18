Курс долара на 18 січня — в Україні стрімко дешевшає валюта

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс американської валюти на четвер, 18 січня. Переглянули також вартість долара та євро банки й обмінники.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Курс долара, євро та злотого

За повідомлення НБУ, на 18 січня встановлено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 37,89 грн (-0,03);

євро — 41,21 грн (-0,07);

злотий — 9,37 грн (-0,04).

Курс валют у банках

Дані порталу Kurs засвідчують, що на готівковому ринку валюта падає в ціні. Долар у середньому коштує 38,39 гривні (-0,15). У купівлі коштує 37,87 гривні (-0,07), у продажу — 38,54 гривні (-0,10). Євровалюту купують за 41,27 гривні (-0,18), а продають — 42,26 гривні (-0,24).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчить інформація Minfin, 18 січня в обмінних пунктах долар та євро дешевшають. Долар купують по 38,33 грн (-0,14), а продають — 38,45 грн (-0,15). Євровалюту купують за 41,76 грн (-0,29), реалізують — 42,00 грн (-0,30).

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Нагадаємо, українська національна валюта за два воєнні роки девальвувала на понад 25% за середнім курсом долара. Зокрема, на понад 28% — за курсом на кінець року (2023/2021).

Також ми писали, що у 2024 році очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.