Курс доллара на 18 января — в Украине стремительно дешевеет валюта

В банках и обменниках резко подешевела валюта — ситуация на рынке
В Национальном банке Украины обновили официальный курс американской валюты на четверг, 18 января. Пересмотрели также стоимость доллара и евро банки и обменники.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс доллара, евро и злотого
По сообщению НБУ, на 18 января установлены следующие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 37,89 грн (-0,03);
- евро — 41,21 грн (-0,07);
- злотый — 9,37 грн (-0,04).
Курс валют в банках
Данные портала Kurs свидетельствуют о том, что на наличном рынке валюта падает в цене. Доллар в среднем стоит 38,39 гривны (-0,15). В покупке — 37,87 гривны (-0,07), в продаже — 38,54 гривны (-0,10). Евровалюту покупают за 41,27 гривны (-0,18), а продают — 42,26 гривны (-0,24).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как свидетельствует информация Minfin, 18 января в обменных пунктах доллар и евро дешевеют. Доллар покупают по 38,33 грн (-0,14), а продают — по 38,45 грн (-0,15). Евровалюту покупают за 41,76 грн (-0,29), реализуют — 42,00 грн (-0,30).
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Напомним, украинская национальная валюта за два военных года девальвировала более чем на 25% по среднему курсу доллара. В частности, более чем на 28% — по курсу на конец года (2023/2021).
Также мы писали, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.
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