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В банках и обменниках резко подешевела валюта — ситуация на рынке

18 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 18 января — в Украине стремительно дешевеет валюта
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины обновили официальный курс американской валюты на четверг, 18 января. Пересмотрели также стоимость доллара и евро банки и обменники.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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По сообщению НБУ, на 18 января установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 37,89 грн (-0,03);
  • евро — 41,21 грн (-0,07);
  • злотый — 9,37 грн (-0,04).

Курс валют в банках

Данные портала Kurs свидетельствуют о том, что на наличном рынке валюта падает в цене. Доллар в среднем стоит 38,39 гривны (-0,15). В покупке — 37,87 гривны (-0,07), в продаже — 38,54 гривны (-0,10). Евровалюту покупают за 41,27 гривны (-0,18), а продают — 42,26 гривны (-0,24).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 18 січня
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как свидетельствует информация Minfin, 18 января в обменных пунктах доллар и евро дешевеют. Доллар покупают по 38,33 грн (-0,14), а продают — по 38,45 грн (-0,15). Евровалюту покупают за 41,76 грн (-0,29), реализуют — 42,00 грн (-0,30).

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Напомним, украинская национальная валюта за два военных года девальвировала более чем на 25% по среднему курсу доллара. В частности, более чем на 28% — по курсу на конец года (2023/2021).

Также мы писали, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.

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