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Девальвація гривні під час війни — оцінка НБУ курсових втрат

4 січня 2024 12:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс гривні — як знецінилась нацвалюта під час війни
Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська національна валюта за два воєнні роки девальвувала на понад 25% за середнім курсом долара. Зокрема, на понад 28% — за курсом на кінець року (2023/2021).

Про це свідчить статистика офіційного курсу гривні Національного банку України (НБУ).

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Знецінення гривні під час війни

За даними Нацбанку, середній офіційний курс гривні до долара за 2023 рік становив 36,57 грн/дол.

Водночас, офіційний курс на кінець минулого року підвищився до 37,98 грн/дол.

У 2023 році гривня знецінилась за офіційним середньорічним курсом на 11,6%, за курсом на кінець минулого року — на 3,7%.

Курс з кінця липня 2022 року на тлі повномасштабної війни було зафіксовано на рівні 36,57 грн/дол. На початку жовтня 2023 року Нацбанк перейшов у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

 

курс валют
Джерело: НБУ

У період з 2022 по 2023 року включно гривня девальвувала на 25,4% за середнім курсом, на 28,2% — за курсом на кінець року 2023/2021.

 

НБУ курс валют
Джерело: НБУ

На думку голови Фінансового Комітету ВРУ Данила Гетманцева, загалом, як для ситуації повномасштабної війни, курсові втрати національної валюти залишаються помірними, а ситуація на українському валютному ринку відносно стійкою.

"Це насамперед результат значної зовнішньої підтримки партнерами, які за 2 роки надали 73,6 млрд дол. зовнішнього фінансування, та послідовної стабілізаційної політики НБУ протягом воєнного стану", — зазначив голова профільного комітету у Telegram.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) вкотре підвищив офіційний курс долара на четвер, 4 січня. Вартість американської валюти становить 38,12 грн (+0,04).

Раніше ми писали, що у 2024 році очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.

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