Курс гривні — як знецінилась нацвалюта під час війни

Девальвація гривні під час війни — оцінка НБУ курсових втрат
Українська національна валюта за два воєнні роки девальвувала на понад 25% за середнім курсом долара. Зокрема, на понад 28% — за курсом на кінець року (2023/2021).
Про це свідчить статистика офіційного курсу гривні Національного банку України (НБУ).
Знецінення гривні під час війни
За даними Нацбанку, середній офіційний курс гривні до долара за 2023 рік становив 36,57 грн/дол.
Водночас, офіційний курс на кінець минулого року підвищився до 37,98 грн/дол.
У 2023 році гривня знецінилась за офіційним середньорічним курсом на 11,6%, за курсом на кінець минулого року — на 3,7%.
Курс з кінця липня 2022 року на тлі повномасштабної війни було зафіксовано на рівні 36,57 грн/дол. На початку жовтня 2023 року Нацбанк перейшов у режим керованої гнучкості обмінного курсу.
У період з 2022 по 2023 року включно гривня девальвувала на 25,4% за середнім курсом, на 28,2% — за курсом на кінець року 2023/2021.
На думку голови Фінансового Комітету ВРУ Данила Гетманцева, загалом, як для ситуації повномасштабної війни, курсові втрати національної валюти залишаються помірними, а ситуація на українському валютному ринку відносно стійкою.
"Це насамперед результат значної зовнішньої підтримки партнерами, які за 2 роки надали 73,6 млрд дол. зовнішнього фінансування, та послідовної стабілізаційної політики НБУ протягом воєнного стану", — зазначив голова профільного комітету у Telegram.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) вкотре підвищив офіційний курс долара на четвер, 4 січня. Вартість американської валюти становить 38,12 грн (+0,04).
Раніше ми писали, що у 2024 році очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.
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