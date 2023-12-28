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Валютний ринок України — чи очікувати на різкі стрибки курсу у січні

28 грудня 2023 15:35
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Ірина Шпак
редактор
Курс валют у січні — що буде з доларом у 2024 році
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2024 році очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк України (НБУ) планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

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Яким буде курс валют у січні 2024 року

Щодо курсу у січні, банкір надав оптимістичний прогноз, стверджуючи, що значних коливань валюти очікувати не варто. Він вказав на ключовий фактор, який визначатиме стан валютного ринку — це вирішення питання надання своєчасної та достатньої макрофінансової підтримки України.

Ця фінансова допомога має сприяти стабілізації економіки країни та покриттю значної частини витрат "бюджету війни".

Тарас Лєсовий визначив основні характеристики валютного ринку у січні:

  • На готівковому ринку очікується, що різниця між курсами покупки та продажу складе 0,2 — 0,3 гривні.
  • Поточні коливання не перевищуватимуть 0,3 гривні.

"Очікується, що курсові межі на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 — 41 гривні за євро", — прогнозує експерт.

Отже, за словами Тараса Лєсового, на початку року очікується збереження помірної активності на ринку, але це майже не вплине на процеси формування курсів. НБУ буде втручатися на міжбанківському ринку при необхідності, демонструючи тим самим збереження стабільної та передбачуваної ситуації.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що за словами голови НБУ Андрія Пишного, Національний банк України зберігає стабільність курсу та переходить до управління гнучкістю обмінного курсу. Це сприятиме адаптивності економіки та фінансової системи, мінімізуючи накопичення ризиків.

Також ми писали про те, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

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