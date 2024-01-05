Курс долара у 2024 році — банкіри готуються до змін на ринку

Стрибки курсу долара у 2024-му — що прогнозують банкіри
У 2024 році на українському валютному ринку збережуться минулі тенденції — курс американської валюти продовжить рух у бік подорожчання. Зокрема, банкіри заклали курс, що значно перевищує нинішні показники.
Про це йдеться у прогнозі щодо розвитку подій на ринку заступника голови правління, члена правління "RwS bank" Олега Черненького.
На який курс розраховують банкіри
Він зазначив, що станом на початок року банкіри розраховують на курс американської валюти на рівні 40 грн/дол. Стверджує, що за умови стабільності на ринку валюта може подорожчати на кілька гривень, однак під кінець 2024-го не буде аномалій.
"Наразі це до 40 гривень за долар. У кінці 2023 року ми бачили невелике зростання, але це в межах очікуваного. Не думаю, що цього року, при умові збереження поточних умов, долар зросте більше, ніж до 42 грн", — уточнив експерт.
Які можливі пом'якшення валютних обмежень
Окрім того, банкіри очікують на запровадження Національним банком України (НБУ) пом'якшень валютних обмежень у вигляді збільшення місячних лімітів на продаж безготівкової валюти із нинішніх 50 тис. до 100 тис. грн.
Також передбачають, що відбудеться перегляд максимальної суми купівлі населенням безготівкової валюти з можливістю розміщення на депозит від трьох місяців. Вона може зрости удвічі — до 400 тис. грн.
"В іншому, вважаю, що все залишатиметься, як є. Наприклад, виведення валюти за кордон, логічно, залишити під обмеженнями. Немає підстав наразі й для переходу до цілком вільного курсоутворення", — наголосив банкір.
Який зараз курс долара
За даними Національного банку, у п'ятницю, 5 січня, офіційний курс долара становить 38,04 грн/$.
Як свідчить інформація порталу Minfin, в обмінниках долар купують за 39,10, продають по 39,26 грн грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українська національна валюта за два воєнні роки девальвувала на понад 25% за середнім курсом долара. Зокрема, на понад 28% — за курсом на кінець року (2023/2021).
Також ми писали, що у 2024 році очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.
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