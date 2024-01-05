Курс долара у 2024 році — банкіри готуються до змін на ринку

Банківська каса. Фото: Unplush

У 2024 році на українському валютному ринку збережуться минулі тенденції — курс американської валюти продовжить рух у бік подорожчання. Зокрема, банкіри заклали курс, що значно перевищує нинішні показники.

Про це йдеться у прогнозі щодо розвитку подій на ринку заступника голови правління, члена правління "RwS bank" Олега Черненького.

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На який курс розраховують банкіри

Він зазначив, що станом на початок року банкіри розраховують на курс американської валюти на рівні 40 грн/дол. Стверджує, що за умови стабільності на ринку валюта може подорожчати на кілька гривень, однак під кінець 2024-го не буде аномалій.

"Наразі це до 40 гривень за долар. У кінці 2023 року ми бачили невелике зростання, але це в межах очікуваного. Не думаю, що цього року, при умові збереження поточних умов, долар зросте більше, ніж до 42 грн", — уточнив експерт.

Які можливі пом'якшення валютних обмежень

Окрім того, банкіри очікують на запровадження Національним банком України (НБУ) пом'якшень валютних обмежень у вигляді збільшення місячних лімітів на продаж безготівкової валюти із нинішніх 50 тис. до 100 тис. грн.

Також передбачають, що відбудеться перегляд максимальної суми купівлі населенням безготівкової валюти з можливістю розміщення на депозит від трьох місяців. Вона може зрости удвічі — до 400 тис. грн.

"В іншому, вважаю, що все залишатиметься, як є. Наприклад, виведення валюти за кордон, логічно, залишити під обмеженнями. Немає підстав наразі й для переходу до цілком вільного курсоутворення", — наголосив банкір.

Який зараз курс долара

За даними Національного банку, у п'ятницю, 5 січня, офіційний курс долара становить 38,04 грн/$.

Як свідчить інформація порталу Minfin, в обмінниках долар купують за 39,10, продають по 39,26 грн грн.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська національна валюта за два воєнні роки девальвувала на понад 25% за середнім курсом долара. Зокрема, на понад 28% — за курсом на кінець року (2023/2021).

Також ми писали, що у 2024 році очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.