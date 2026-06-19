Виплати до 20 000 доларів: у 4 областях України доступна програма допомоги

Люди похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року одразу чотири українські області охопила дія програми від представництва міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps, що покликана надати фінансову допомогу у розмірі до 20 000 доларів. Скористатися фінансовими грантами можуть ті, у кого постраждав бізнес під час війни.

Про те, де і хто може оформити гранти, розповідає видання Новини.LIVE.

У яких областях доступна програма допомоги до 20 000 доларів

Йдеться про новий етап "Програми підтримки економічної стійкості України (ERP) Mercy Corps з фінансової підтримки для мікро-, малих та середніх бізнесів, які постраждали від війни. Географія її дії поширюється на:

м. Київ, Київський регіон;

Чернігівський регіон;

Дніпропетровський регіон;

Одеський регіон.

"Програма підтримки економічної стійкості України (ERP) впроваджується ERP консорціумом, до якого входять Mercy Corps, Право на захист, Helvetas Swiss Intercooperation та JERU (Спільне реагування на надзвичайну ситуацію в Україні організацій Welthungerhilfe та Concern Worldwide", — повідомляють організатори.

У рамках грантової програми громадянам буде доступна підтримка за двома напрямами:

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Фіндопомога малому та середньому бізнесу, що постраждав через війну

Учасники отримають фінансові гранти на придбання базових виробничих засобів на відновлення діяльності та організацію нових робочих місць. Звернутися за оформленням такого виду допомоги можуть представники малого, середнього місцевого та релокованого бізнесу, що постраждав через війну та необхідне фінансування на відновлення, переорієнтацію чи розвиток діяльності.

Підприємствам залежно від потреб нададать у середньому по 20 000 доларів.

Індивідуальна фінансова допомога на підтримку ініціатив мікробізнесу

Таким видом допомоги можна скористатися тим, хто хоче започаткувати, відновити та розвинути власну справу, отримати консультаційний супровід на розвиток бізнесу. Подавати заявки можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та місцеві жителі, які зазнали негативного впливу війни та проживають у областях, на яких поширюється дія програми.

За цим напрямом сума фінансової допомоги досягатиме 2 600 доларів.

Як зареєструватися у програмі для отримання допомоги

Жителі вищевказаних українських регіонів, можуть зареєструватися у міжнародній програмі з фінансової допомоги у розмірі до 20 000 доларів, заповнивши спеціальну форму на порталі організації. Учасникам необхідно буде виконати наступні кроки:

Подати попередню заявку; Пройти вибір; Подати повноцінну заявку; Взяти участь у спільному розробленні плану розширення бізнесу.

Ще Новини.LIVE розповідали, що влітку у двох областях постраждале від бойових дій населення може отримати фінансову допомогу від Сполучених Штатів. У рамках програми передбачається надання виплат за двома напрямками. Розмір допомоги становить 12 300 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому доступна допомога від Данії влітку. Нова програма передбачає надання виплат на професійне навчання. Вона покликана забезпечити перекваліфікацію для вдалого працевлаштування. Скористатися допомогою можуть українці, які постраждали від війни.