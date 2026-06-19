Выплаты до 20 000 долларов: в 4 областях Украины действует программа помощи

Пожилые люди и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года сразу четыре украинские области попали под действие программы представительства международной гуманитарной организации Mercy Corps, призванной оказать финансовую помощь в размере до 20 000 долларов. Воспользоваться финансовыми грантами могут те, чей бизнес пострадал во время войны.

О том, где и кто может оформить гранты, рассказывает издание Новини.LIVE.

В каких областях доступна программа помощи до 20 000 долларов

Речь идет о новом этапе "Программы поддержки экономической устойчивости Украины (ERP) Mercy Corps" по финансовой поддержке микро-, малых и средних предприятий, пострадавших от войны. География ее действия распространяется на:

г. Киев, Киевскую область;

Черниговскую область;

Днепропетровскую область;

Одесскую область.

"Программа поддержки экономической устойчивости Украины (ERP) реализуется консорциумом ERP, в который входят Mercy Corps, "Право на защиту", Helvetas Swiss Intercooperation и JERU (Совместное реагирование на чрезвычайную ситуацию в Украине организаций Welthungerhilfe и Concern Worldwide", — сообщают организаторы.

В рамках грантовой программы гражданам будет доступна поддержка по двум направлениям:

Читайте также:

Финансовая помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему от войны

Участники получат финансовые гранты на приобретение базовых производственных средств для возобновления деятельности и создания новых рабочих мест. Обратиться за оформлением такого вида помощи могут представители малого, среднего местного и перемещенного бизнеса, пострадавшего из-за войны и нуждающегося в финансировании для восстановления, переориентации или развития деятельности.

Предприятиям, в зависимости от потребностей, будет предоставлено в среднем по 20 000 долларов.

Индивидуальная финансовая помощь в поддержку инициатив микробизнеса

Этим видом помощи могут воспользоваться те, кто хочет начать, возобновить и развить собственное дело, а также получить консультационную поддержку по развитию бизнеса. Подавать заявки могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и местные жители, которые пострадали от войны и проживают в областях, на которые распространяется действие программы.

По этому направлению сумма финансовой помощи составит до 2 600 долларов.

Как зарегистрироваться в программе для получения помощи

Жители вышеуказанных украинских регионов могут зарегистрироваться в международной программе финансовой помощи в размере до 20 000 долларов, заполнив специальную форму на портале организации. Участникам необходимо будет выполнить следующие шаги:

Подать предварительную заявку; Пройти отбор; Подать полноценную заявку; Принять участие в совместной разработке плана расширения бизнеса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в двух областях население, пострадавшее от боевых действий, может получить финансовую помощь от Соединенных Штатов. В рамках программы предусмотрено предоставление выплат по двум направлениям. Размер помощи составляет 12 300 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому доступна помощь от Дании летом. Новая программа предусматривает предоставление выплат на профессиональное обучение. Она призвана обеспечить переквалификацию для успешного трудоустройства. Воспользоваться помощью могут украинцы, пострадавшие от войны.