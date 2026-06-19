Виплати у двох регіонах: де українцям доступна програма допомоги від США

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року у двох українських регіонах діє програма допомоги для постраждалого від бойових дій цивільного населення, яку реалізують за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. У її рамках передбачається надання грошової допомоги за двома напрямками.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення організаторів у соцмережі Facebook.

У яких регіонах доступна програма допомоги від США

Як зазначається, втілює новий проєкт підтримки під назвою "Комплексні послуги захисту постраждалого від бойових дій цивільного населення й покращення навичок стійкості працівників, які приходять на допомогу першими" громадська організація "Асоціація демократичного розвитку" разом з благодійним фондом "Право на захист".

Ініціатива покликана надати підтримку населенню, яке найбільше постраждало від війни. Вона буде доступна для жителів таких областей:

Чернігівського регіону;

Сумського регіону.

Передбачається надання фінансової підтримки населенню за двома основними програмами.

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Грошова допомога для евакуйованих

У рамках цієї програми громадянам нададуть одноразову грошову допомогу у розмірі 12 300 грн. Звернутися за виплатами зможуть люди, які були змушені залишити свої оселі у зв'язку з обстрілами, небезпекою чи наказом місцевої влади щодо обов'язкової/добровільної евакуації та перемістилися у громади Чернігівського регіону чи Шосткинського району Сумського регіону.

Пріоритет буде надано тим родинам, переміщення яких відбулося:

протягом останніх 45 днів тому через нещодавню евакуацію;

більш ніж 45 днів тому, проте потребують фінансової підтримки.

Йдеться про соціально вразливі категорії громадян:

домогосподарства з дітьми;

родини з людьми похилого віку;

домогосподарства з людьми з інвалідністю;

одиноких опікунів.

Також звернутися за виплатами можуть родини, які втратили дохід/ресурси та потребують предметів першої необхідності.

Фінансова допомога для постраждалих від обстрілів

За цією програмою, передбачається надання одноразової виплати фінансової допомоги у розмірі 12 300 для місцевих жителів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області, які продовжили проживати у своїх населених пунктах, проте постраждали від бойових дій.

Звернутися за виплатами може мирне населення, чиї будинки, майно або умови проживання постраждали від ракетних, безпілотних або артилерійських обстрілів на подолання гуманітарної кризи.

Коли стартує реєстрація на виплати

Асоціація демократичного розвитку разом з благодійним фондом "Право на захист" мають намір невдовзі розпочати процес реєстрації громадян для надання цих двох видів допомоги.

"Наразі наша команда веде підготовчу роботу та планує незабаром розпочати процес реєстрації та збору анкет для надання допомоги. Усі деталі і посилання на реєстрацію ми опублікуємо на наших офіційних сторінках. Слідкуйте за оновленнями!", — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізують завдяки підтримці уряду Сполучених Штатів, а відповідальність за зміст несе громадська організація "Асоціація демократичного розвитку".

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