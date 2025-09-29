Відео
Головна Фінанси Тверде паливо на зиму — хто і де з українців зможе отримати

Тверде паливо на зиму — хто і де з українців зможе отримати

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 13:13
Допомога на опалювальний сезон — хто і де з українців зможе отримати у 2025 році
Жінка похилого віку у сільській місцевості. Фото: УНІАН

Жителі в одній з громад Дніпропетровської області можуть отримати зимову допомогу від благодійного фонду "Право на Захист" на опалювальний сезон-2025-2026. Право на неї надали кільком вразливим категоріям громадян. 

Про це йдеться на сайті Покровської міської територіальної ради Дніпропетровської області.

Читайте також:

Хто отримає право на зимову допомогу

Як зазначила влада регіону, йдеться про реалізацію проєкту "Збережемо тепло: критично важлива допомога взимку для вразливих верств" благодійним фондом "Право на Захист" за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду для України.
  
Відповідний проєкт передбачає надання допомоги домогосподарствам Покровської громади Нікопольського району, що постійно потерпає від російських атак, у вигляді паливних брикетів на зимовий період.

Обсяг відповідної допомоги для родин становитиме 3,48 тонни, що дорівнюватиме чотирьом палетам паливних брикетів. Її нададуть одноразово на кожне домогосподарство для проходження найближчого опалювального сезону.

Як отримати допомогу на Нікопольщині

Допомога від БФ "Право на Захист" передбачена для громадян, які відповідатимуть певним умовам. А саме:

  • проживання у Покровській громаді у приватному секторі;
  • оселя має обігрів у вигляді печі, груби чи котла.

Також важливо, щоб хоча б хтось із членів родини належав до однієї з вразливих категорій:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • люди з інвалідністю (першої-третьої групи);
  • громадяни похилого віку від 60 років;
  • родини з дітьми;
  • домогосподарства, які очолюють самотні жінки;
  • родини, де є вагітні жінки.

Проте допомога не передбачена, якщо громадяни раніше отримали паливні брикети/грошову допомогу від інших організацій на майбутній опалювальний сезон, мають держсубсидію на купівлю твердого палива.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та іншими довідками до Управління праці та соціального захисту населення.  

Прийматимуть заявки лише до 4 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, у вересні внутрішні переселенці можуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Виплати можна оформити від УВКБ ООН на Дніпропетровщині. 

Раніше ми розповідали, що жителі чотирьох регіонів мають останній шанс зареєструватись у грантовій програмі. В її рамках виплатять до 32,4 тис. грн

опалювальний сезон виплати фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
