Грантова допомога від Карітас для ВПО — де можна отримати гроші

Грантова допомога від Карітас для ВПО — де можна отримати гроші

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 08:00
Виплати для ВПО — гроші від Карітас доступні у чотирьох регіонах України
Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці у чотирьох областях мають останній шанс подати заявку на участь у програмі з надання грантової допомоги трьох видів. Гроші передбачені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться у публікації пресслужби благодійної організації "Caritas Spes Lviv Archdiocese". 

Читайте також:

Де реалізують проєкт грошової допомоги для ВПО

Як зазначається, проєкт "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" від БФ "Caritas Spes Lviv Archdiocese" передбачає надання трьох видів грантів до 32,4 тис. грн у Львівській,  Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

Проєкт покликаний надати грошову допомогу (гранти) домогосподарствам з числа ВПО, яких торкнулась війна, на підтримку виробництва сільськогосподарської продукції чи інших видів діяльності. 

Також внутрішньо переміщені особи (ВПО) повинні відповідати наступним критеріям:

  • не мали допомоги на підтримку діяльності від РМ Карітас-Спес Україна/інших благодійних фондів в Україні у 2025 році;
  • є документальне підтвердження того, що домогосподарство дійсно постраждало від війни.

Які суми грантів та на що можна витратити

За інформацією пресслужби, передбачається надання від БФ "Caritas Spes Lviv Archdiocese" кількох видів грантів. 

На купівлю продукції на суму до 32,4 тис. грн (насіння, добрива, корми, обладнання, дрібна рогата худоба), на птахівництво, садівництво, ягідництво, ветеринарну допомогу та ремонти.

На бізнес-гранти на суму до 32,4 тис. грн на торгівлю, послуги, виробництво та ремонти.

На професійне навчання і перекваліфікація на суму до 32,4 тис. грн (якщо курси не перевищують шість місяців, окрім оплати навчання у вузах та інших закладах освіти).

Громадяни можуть зареєструватися, заповнивши проєктну заявку, до 30 вересня 2025 року.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Caritas Spes Lviv Archdiocese"

Раніше ми писали, що восени вразливі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу на оплату комунальних послуг. Кошти передбачені з бюджетів міських громад для людей з інвалідністю. 

Також ми розповідали, що родини з дітьми можуть отримати фінансову допомогу від БФ "СОС Дитячі Містечка". Гроші нададуть  вразливим категоріям громадян. 

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
