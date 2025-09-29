Помощь на отопительный сезон — кто и где из украинцев сможет получить в 2025 году

Пожилая женщина в сельской местности. Фото: УНИАН

Жители в одной из громад Днепропетровской области могут получить зимнюю помощь от благотворительного фонда "Право на Защиту" на отопительный сезон-2025-2026. Право на нее предоставили нескольким уязвимым категориям граждан.

Об этом говорится на сайте Покровского городского территориального совета Днепропетровской области.

Кто получит право на зимнюю помощь

Как отметили власти региона, речь идет о реализации проекта "Сохраним тепло: критически важная помощь зимой для уязвимых слоев" благотворительным фондом "Право на защиту" при финансовой поддержке Гуманитарного Фонда для Украины.



Соответствующий проект предусматривает оказание помощи домохозяйствам Покровской громады Никопольского района, постоянно страдающей от российских атак, в виде топливных брикетов на зимний период.

Объем соответствующей помощи для семей составит 3,48 тонны, что будет равняться четырем паллетам топливных брикетов. Ее предоставят единовременно на каждое домохозяйство для прохождения ближайшего отопительного сезона.

Кака получить помощь на Никопольщине

Помощь от БФ "Право на Защиту" предусмотрена для граждан, которые будут отвечать определенным условиям. А именно:

проживание в Покровской громаде в частном секторе;

дом имеет обогрев в виде печи, печки или котла.

Также важно, чтобы хотя бы кто-то из членов семьи принадлежал к одной из уязвимых категорий:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди с инвалидностью (первой-третьей группы);

граждане пожилого возраста от 60 лет;

семьи с детьми;

домохозяйства, которые возглавляют одинокие женщины;

семьи, где есть беременные женщины.

Однако помощь не предусмотрена, если граждане ранее получили топливные брикеты/денежную помощь от других организаций на предстоящий отопительный сезон, имеют госсубсидию на покупку твердого топлива.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться с заявлением, паспортом, идентификационным кодом и другими справками в Управление труда и социальной защиты населения.

Принимать заявки будут только до 4 октября 2025 года.

