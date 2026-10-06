Зарплати низки фахівців зросли: хто зараз отримує на 50-80% більше

Працівники на підприємстві. Фото: Magnific

На українському ринку праці деякі фахівці можуть розраховувати на значно вищу заробітну плату, якщо порівнювати з минулим роком. Роботодавці переглянули рівень оплати праці для низки професій, деякі з яких доволі рідкісні. Зокрема, у жовтні 2026 року лідирують за зростанням зарплати вакансії для альпіністів — на 80% більше проти 2025 року.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з кадрових порталів.

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Скільки в середньому платять в Україні

Згідно з аналітичними даними Work.ua, станом на жовтень 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 500 грн, що на 16% вище порівняно з жовтнем 2025 року, та на 300 грн більше проти попереднього місяця.

Таку суму визначили на основі заробітних плат за даними з 193 706 вакансій, розміщених на кадровому порталі в Україні за останні три місяці. Рік тому показник перебував на рівні 26 000 грн.

Кількість вакансій за останній рік в усій Україні скоротилась на 14%.

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Дані про середню зарплату. Джерело: Work.ua

У кого найшвидша динаміка зростання зарплат

Як свідчить статистика, у 2026 році роботодавці суттєво підвищили грошову мотивацію працівників. Низка фахівців нині може влаштуватися на роботу, де платять на 50-80% більше, ніж минулого року.



Зокрема, найбільше зросла зарплата в альпіністів: у жовтні 2025 року їм у середньому пропонували 37 500 грн, а нині можуть заробляти 67 500 грн. Показник визначили на основі 27 вакансій, розміщених на Work.ua із заголовками "Альпініст", "Висотник", Верхолаз", "Промальпініст" за останні три місяці. Водночас кількість вакансій за останній рік скоротилась на 8%.

Також істотно зросли зарплати у фахівців, які створюють програмне забезпечення, сайти, сервери та скрипти за допомогою мови програмування Python. Якщо рік тому їм платити у середньому 50 000 грн, то станом на жовтень 2026 року — 83 300 грн. Тобто показник підвищився на 67%. Суму розрахували за даними з 22 вакансій, розміщених на сайті із заголовками "Python-програміст", "Python developer", Python-розробник". Число пропозицій роботи за рік скоротилося на 51%.

Окрім того, на 67% зросла зарплата у спеціалістів зі створення текстового контенту, які пишуть статті, рекламні матеріали, пости, книги чи сценарії на замовлення компаній. Торік їм гарантували у середньому оплату праці на рівні 30 000 грн, а нині 50 000 грн. Показник визначили на основі даних заробітних плат із 45 вакансій за останні три місяці. Кількість вакансій скоротилася на 21%.

Також на 67% підвищилась оплата праці у фахівців з розробки, збирання, налаштування, тестування, обслуговування та ремонту радіоелектронної апаратури та систем зв'язку. Зараз радіотехнікам пропонують у середньому 50 000 грн, а рік тому могли претендувати на 30 000 грн. Показник розрахували за даними з 25 вакансій. Число пропозицій роботи зросло на 30%.

У жовтні 2026 року на 64% більше платять спеціалістам, які провесійно перекладають з англійської мови. Зараз перекладачі можуть розраховувати у середньому на 41 000 грн, а рік тому їм платили 25 000 грн. Суму визначили за даними з 36 вакансій. Кількість пропозицій роботи впала на 52%.

У кого ще зросла зарплата на понад 50%

Також на порталі зросли у вакансіях пропоновані зарплати на понад 50% для таких професій:

Технологи на меблеве виробництво — 55 000 грн (+57%); Програмісти ЧПУ (числового програмного управління) — 70 000 грн (+56%); Аналітики 1C — 45 000 грн (+50%); Майстри з виготовлення — 33 800 грн (+50%); Директори автосалонів — 75 000 грн (+50%); Вахтери — 13 500 грн (+50%); Облицювальники — 60 000 грн (+50%); Арт-директори — 60 000 грн (+50%).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що для громадян з інвалідністю встановлений рівень зарплати не нижче "мінімальної" у 8 647 грн, наступного року очікується 9 546 грн. Також мають право на податкову соціальну пільгу до зарплати, якщо розмір не перевищує граничну суму доходу у 4 660 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч роботодавці підвищують зарплати працівників. Зокрема, для SEO-спеціалістів, інженерів-програмістів, адвокатів, шиномонтажників. Також на деяких спеціалістів спостерігався підвищений попит, а зарплати у декого тепер перевищують 45 000 грн.