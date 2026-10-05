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Головна Фінанси Зарплати працівників з інвалідністю: які правила у жовтні

Зарплати працівників з інвалідністю: які правила у жовтні

Ua ru
5 жовтня 2026 14:30
Зарплати для працівників з інвалідністю: які пільги, відпустки та ЄСВ у жовтні
Жінка старшого віку з палицею на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні для громадян з інвалідністю передбачаються спеціальні правила працевлаштування та оплати праці. Для них діють окремі умови для ставки  Єдиного соціального внеску, може застосовуватися податкова соціальна пільга, а також встановлений гарантований рівень мінімальної заробітної плати.

Про те, які особливості надання виплат для таких осіб, розповідає видання Новини.LIVE.

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Мінімальна зарплата та податкова пільга для осіб з інвалідністю

Оплата праці для громадян з інвалідністю здійснюється у загальному порядку. Таким працівникам встановлений рівень заробітної плати за некваліфіковану роботу не нижче "мінімальної" в країні, затверджений на 1 січня 2026 року. А саме:

  • Місячна виплата: 8 647 грн;
  • Погодинна виплата: 52,00 грн.

Наступного року сума може зрости до 9 546 грн, адже уряд запропонував підвищити рівень мінімальної зарплати.

Також можуть застосовувати податкову соціальну пільгу (ПСП) до зарплати, якщо розмір не перевищує граничної суми доходу. У 2026 році показник не повинен перевищувати 4 660 грн. Пільгу застосовують за умов:

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  • у працівника є інвалідність I-II групи, у тому числі з дитинства. У такому разі пільгу застосовують у розмірі 150% базової ПСП. Умовою застосування є подання працівником заяви та копії пенсійного посвідчення чи медичної довідки;
  • у працівника є інвалідність І-ІІ групи і належить до числа УБД на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту". Розмір пільги становить 200%. Необхідні заява, копії пенсійного посвідчення або медичної довідки, копія посвідчення УБД.

Окрім того, працівник з інвалідністю, у якого є двоє і більше дітей у віці до 18 років, може скористатися податковою соціальною пільгою за неповнолітніх.

Правила нарахування єдиного соціального внеску 

Також є особливості нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємств, установ та організацій, де працюють особи з інвалідністю. Його встановлюють у розмірі 8,41%.

При цьому пільговий розмір ЄСВ застосовують незалежно від того за сумісництвом чи за основним місцем роботи працюють такі громадяни.

Нараховувати ЄСВ роботодавець має з дати отримання від працівника документів щодо встановлення інвалідності.

У 2026 році група може підтверджуватися:

  • завіреним витягом із рішення медико-експертної команди;
  • копією чинної довідки МСЕК.

Відпустки для працівників з інвалідністю

Громадянам з інвалідністю можуть надавати за їхнім бажанням щорічні відпустки повної тривалості до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві протягом першого року роботи. 

Вони мають право звернутися за щорічною відпусткою у зручний для них час.

Тривалість відпочинку для осіб з інвалідністю відбувається за ст. 6 закону "Про відпустки" №504:

  • для I та II груп — 30 календарних днів;
  • для III групи — 26 календарних днів.

Відпустка без збереження зарплати для осіб з інвалідністю може тривати:

  • для I та II груп — до 60 календарних днів;
  • для III групи — 30 календарних днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що уряд у проєкті держбюджету запропонував підвищити рівень мінімальної зарплати до 9 546 грн з січня наступного року. У разі затвердження парламентомм такого показника зміняться суми, які компанії будуть змушені враховувати під час бронювання працівників. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що профспілки висловили незгоду з деякими пропозиціями уряду до проєкту Трудового кодексу. Вони пояснили, що у документі досі нема прив'язки "мінімалки" до середньої заробітної плати на рівні не нижче 50%, як передбачено Директивою ЄС 2022/2041. Також скоротять соцвідпустки з 10 до 7 днів. 

зарплати виплати робота гроші інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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