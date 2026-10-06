Зарплаты ряда специалистов выросли: кто сейчас получает на 50–80% больше

Сотрудники предприятия. Фото: Magnific

На украинском рынке труда некоторые специалисты могут рассчитывать на значительно более высокую заработную плату по сравнению с прошлым годом. Работодатели пересмотрели уровень оплаты труда для ряда профессий, некоторые из которых довольно редкие. В частности, в октябре 2026 года лидируют по росту зарплаты вакансии для альпинистов — на 80% больше по сравнению с 2025 годом.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из кадровых порталов.

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Сколько в среднем платят в Украине

Согласно аналитическим данным Work.ua, по состоянию на октябрь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 500 грн, что на 16% выше по сравнению с октябрем 2025 года, и на 300 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Эта сумма была рассчитана на основе данных о заработных платах по 193 706 вакансиям, размещенным на кадровом портале в Украине за последние три месяца. Год назад этот показатель составлял 26 000 грн.

Количество вакансий за последний год по всей Украине сократилось на 14%.

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Данные о средней зарплате. Источник: Work.ua

У кого самая быстрая динамика роста зарплат

Как показывает статистика, в 2026 году работодатели существенно повысили денежную мотивацию работников. Ряд специалистов сейчас может устроиться на работу, где платят на 50–80% больше, чем в прошлом году.



В частности, больше всего выросла зарплата у альпинистов: в октябре 2025 года им в среднем предлагали 37 500 грн, а сейчас они могут зарабатывать 67 500 грн. Показатель был рассчитан на основе 27 вакансий, размещенных на Work.ua с заголовками "Альпинист", "Высотник", "Верхолаз", "Промальпинист" за последние три месяца. В то же время количество вакансий за последний год сократилось на 8%.

Также существенно выросли зарплаты у специалистов, которые создают программное обеспечение, сайты, серверы и скрипты с помощью языка программирования Python. Если год назад им платили в среднем 50 000 грн, то по состоянию на октябрь 2026 года — 83 300 грн. То есть показатель вырос на 67%. Сумма была рассчитана на основе данных по 22 вакансиям, размещенным на сайте с заголовками "Python-программист", "Python developer", "Python-разработчик". Число предложений о работе за год сократилось на 51%.

Кроме того, на 67% выросла зарплата у специалистов по созданию текстового контента, которые пишут статьи, рекламные материалы, посты, книги или сценарии по заказу компаний. В прошлом году им гарантировали в среднем заработную плату на уровне 30 000 грн, а сейчас — 50 000 грн. Показатель был рассчитан на основе данных о заработной плате по 45 вакансиям за последние три месяца. Количество вакансий сократилось на 21%.

Также на 67% выросла заработная плата специалистов по разработке, сборке, настройке, тестированию, обслуживанию и ремонту радиоэлектронной аппаратуры и систем связи. Сейчас радиотехникам предлагают в среднем 50 000 грн, а год назад они могли претендовать на 30 000 грн. Показатель рассчитан на основе данных по 25 вакансиям. Число предложений о работе выросло на 30%.

В октябре 2026 года на 64% больше платят специалистам, профессионально занимающимся переводом с английского языка. Сейчас переводчики могут рассчитывать в среднем на 41 000 грн, а год назад им платили 25 000 грн. Сумма определена на основе данных по 36 вакансиям. Количество предложений о работе сократилось на 52%.

У кого еще выросла зарплата более чем на 50%

Также на портале предложенные зарплаты по вакансиям выросли более чем на 50% для следующих профессий:

Технологи на мебельном производстве — 55 000 грн (+57%); Программисты ЧПУ (числового программного управления) — 70 000 грн (+56%); Аналитики 1C — 45 000 грн (+50%); Мастера по изготовлению — 33 800 грн (+50%); Директора автосалонов — 75 000 грн (+50%); Вахтеры — 13 500 грн (+50%); Плиточники — 60 000 грн (+50%); Арт-директора — 60 000 грн (+50%).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для граждан с инвалидностью установлен уровень зарплаты не ниже "минимальной" в 8 647 грн, в следующем году ожидается 9 546 грн. Также они имеют право на налоговую социальную льготу к зарплате, если размер не превышает граничную сумму дохода в 4 660 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году работодатели повышают зарплаты сотрудникам. В частности, SEO-специалистам, инженерам-программистам, адвокатам, шиномонтажникам. Кроме того, на некоторых специалистов наблюдался повышенный спрос, а зарплаты у некоторых теперь превышают 45 000 грн.