Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 23 грудня 2024 року

Виробництво металу. Фото: weforum.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це не просто кольоровий метал, який ми використовуємо у дротах та монетах. Це матеріал, який пов'язує нас із давніми цивілізаціями та сучасними технологіями. Кожного разу, коли ви вмикаєте світло або заряджаєте телефон, ви торкаєтеся тисячолітньої історії. Мідь була свідком зльотів та падінь імперій, цей метал допомагав будувати перші міста, а сьогодні відіграє важливу роль у розвитку зелених технологій.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 23 грудня.

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Цікаві факти про мідь

Мідь була першим металом, який людина навчилася плавити із руди. Це сталося близько 5000 років до нашої ери та ознаменувало початок Мідного віку. Цей метал відіграв ключову роль розвитку ранніх цивілізацій, таких як Стародавній Єгипет і Месопотамія.

Мідь можна переробляти нескінченну кількість разів без втрати її властивостей. Це робить її одним із найстійкіших матеріалів для використання в промисловості та будівництві. Понад 80% всієї видобутої міді досі у використанні.

Мідь може "співати". Якщо мідну пластину нагріти, а потім швидко охолодити, вона видасть звук, схожий на дзвін. Цей феномен відомий як "спів міді" і пов'язаний зі швидкою зміною температури та напругою в металі.

Мідь може бути використана для створення надпровідників. За дуже низьких температур деякі мідні сплави можуть переходити в стан надпровідності, що дозволяє електриці проходити через них без опору. Це відкриття має величезний потенціал розвитку високоефективних енергетичних систем.

Мідь відіграє роль у цвітінні деяких рослин. У невеликих кількостях мідь необхідна для зростання рослин, оскільки вона бере участь у фотосинтезі та метаболізмі. Однак надлишок міді може бути токсичним і призвести до пригнічення росту рослин.

Яка ситуація з металургією в Україні

За даними Державної митної служби, українська брухтозаготівельна галузь за період із січня по листопад 2024 року збільшила експорт брухту чорних металів на 62,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, сягнувши показника 261,58 тис. т.

У листопаді експорт сировини зріс на 41% порівняно з жовтнем 2024 року та на 145,5% порівняно з листопадом 2023 року, склавши 34,61 тис. т. Це максимальний показник за останні три роки. Для порівняння, обсяги експорту за 11 місяців становили 23,78 тис. т 2024 року, проти 14,64 тис. т у 2023 році та 3,9 тис. т у 2022 році.

Більшість експорту за зазначений період було направлено до Польщі (223,48 тис. т). Невеликі обсяги також були поставлені до Греції (27,97 тис. т) та Німеччини (6,32 тис. т).

Виручка від експорту за листопад 2024 року становила 10,19 млн доларів, що на 42,4% більше порівняно з попереднім місяцем і на 136,1% вище за показник листопада 2023 року. Загалом за січень-листопад 2024 року дохід від експорту сягнув 82,06 млн доларів, що на 76,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на мідь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 23 грудня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 320 грн;

Вінницька область — від 220 до 325 грн;

Волинська область — від 220 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 290 грн;

Житомирська область — від 240 до 280 грн;

Закарпатська область — від 250 до 350 грн;

Запорізька область — від 235 до 350 грн;

Івано-Франківська область — від 240 до 280 грн;

Кіровоградська область — від 240 до 280 грн;

Львівська область — від 180 до 280 грн;

Миколаївська область — від 250 до 300 грн;

Одеська область — від 280 до 300 грн;

Полтавська область — від 240 до 280 грн;

Рівненська область — від 180 до 280 грн;

Сумська область — від 240 до 280 грн;

Тернопільська область — від 240 до 280 грн;

Харківська область — від 280 до 345 грн;

Хмельницька область — від 250 до 290 грн;

Черкаська область — від 240 до 280 грн;

Чернівецька область — від 240 до 280 грн;

Чернігівська область — від 250 до 290 грн.

Що ще варто знати українцям

Пункти приймання металобрухту також із задоволенням приймають латунь — сплав міді. Хоча ціни на неї трохи нижчі, ніж на мідь, вони все одно залишаються досить високими.

Ми також вивчали ціни на інші метали, включаючи золото. Цей дорогоцінний метал можна здати в ломбарди та отримати пристойну суму.