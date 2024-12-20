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Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

20 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 20 декабря 2024 года
Производство металла. Фото: saint-gobain.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Многие крупные изобретения и инженерные достижения не состоялись бы без латуни. Этот сплав меди и цинка помогал человечеству со многими из них: от древних водопроводных систем до современных музыкальных инструментов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.

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Интересные факты о латуни

Латунь использовалась в древнем Египте для создания украшений и предметов роскоши. Археологи находили латунные браслеты, швейные иглы и другие предметы, датированные тысячелетиями до н.э. Это свидетельствует о высоком уровне металлургии и мастерстве древних египтян.

Исследования показали, что латунь обладает антибактериальными свойствами, а обработка этого сплава ультразвуком улучшает их путем создания особого рельефа поверхности и увеличения площади активной поверхности. Это делает латунь идеальным материалом для изготовления дверных ручек, перил и других предметов, часто контактирующих с руками.

Латунь может быть полирована до зеркального блеска. Благодаря этому свойству она широко используется в декоративных элементах и предметах интерьера, таких как светильники, вазы и мебельные ручки. Полированная латунь имеет не только красивый вид, но и коррозионную стойкость.

Латунь имеет низкую температуру плавления (около 900-940 °C). Это делает ее легкой в обработке и формировании при производстве различных изделий. Благодаря этому свойству этот сплав часто используется в литье и ковке для создания сложных форм и деталей.

Латунь используется в музыкальных инструментах благодаря своим отличным акустическим свойствам. Тромбоны и тубы часто производятся из этого сплава, поскольку он обеспечивает чистый и яркий звук. Музыканты также ценят латунь за долговечность и способность сохранять качество звука на протяжении многих лет.

Какая ситуация с металлургией в мире

Крупный производитель стали ArcelorMittal повысил цены на горячекатаный прокат на 20 евро за тонну, установив новую стоимость на уровне 630 евро за тонну по всей Европе. Как сообщает Argus.Media, это решение обусловлено ростом спроса в первом квартале 2025 года, особенно автомобильной промышленности.

Ожидается, что объем импорта стали в ЕС в начале года существенно сократится. Причины называют антидемпинговые расследования против Египта, Японии, Индии и Вьетнама, а также квоту на импорт в размере 15%. Пересмотр Европейской комиссией рыночных защитных мер, которая может вступить в силу уже в апреле вместо июля, может еще более ограничить поставки этого металла в Европу.

По данным источников, объем квот может быть сокращен в соответствии с уменьшением производства и спросом в ЕС. Предполагается, что защитные механизмы охватят все развивающиеся страны. Для рынка оцинкованного проката планируется введение отдельных лимитов для каждой страны.

Из-за ограничений трейдеры уже отказались от импорта, сосредоточившись на внутреннем рынке. Как отмечается, один из производителей в Бенилюксе временно приостановил свои предложения, намереваясь вернуться на рынок в январе с более высокими ценами.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 20 декабря и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 120 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 175 до 190 грн;
  • Волынская область — от 120 до 185 грн;
  • Днепропетровская область — от 155 до 170 грн;
  • Житомирская область — от 150 до 170 грн;
  • Закарпатская область — от 150 до 180 грн;
  • Запорожская область — от 150 до 200 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 150 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 150 до 170 грн;
  • Львовская область — от 120 до 170 грн;
  • Николаевская область — от 130 до 185 грн;
  • Одесская область — от 170 до 190 грн;
  • Полтавская область — от 150 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 150 до 170 грн;
  • Сумская область — от 150 до 170 грн
  • Тернопольская область — от 170 до 190 грн;
  • Харьковская область — от 180 до 200 грн;
  • Хмельницкая область — от 120 до 160 грн;
  • Черкасская область — от 120 до 170 грн;
  • Черновицкая область — от 150 до 170 грн;
  • Черниговская область — от 170 до 190 грн.

Что еще следует знать украинцам

Алюминий также принимают в пунктах приема металлолома. Несмотря на то, что его цена несколько ниже латуни, она все равно остается достаточно высокой и может обеспечить значительную прибыль. Кроме того, ресайклинг алюминия оказывает положительное влияние на окружающую среду.

Мы также анализировали стоимость других металлов, в том числе золота. Этот драгоценный металл можно сдать в ломбардах и получить хорошие деньги.

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