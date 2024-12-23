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Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

23 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 23 декабря 2024 года
Производство металла. Фото: weforum.org
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь – это не просто цветной металл, который мы используем в проводах и монетах. Это материал, связывающий нас с древними цивилизациями и современными технологиями. Каждый раз, когда вы включаете свет или заряжаете телефон, вы затрагиваете тысячелетнюю историю. Медь была свидетелем взлетов и падений империй, этот металл помогал строить первые города, а сегодня играет немаловажную роль в развитии зеленых технологий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 23 декабря.

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Интересные факты о меди

Медь была первым металлом, который человек научился плавить из руды. Это произошло около 5000 лет до нашей эры и ознаменовало начало Медного века. Этот металл сыграл ключевую роль в развитии ранних цивилизаций таких как Древний Египет и Месопотамия.

Медь можно перерабатывать нескончаемое количество раз без утраты ее качеств. Это делает ее одним из самых стойких материалов для использования в промышленности и строительстве. Более 80% всей добываемой меди все еще в использовании.

Медь может "петь". Если медную пластину нагреть, а затем быстро охладить, она издаст звук, похожий на колокол. Этот феномен известен как "пение меди" и связан с быстрым изменением температуры и напряжением в металле.

Медь может быть использована для создания сверхпроводников. При очень низких температурах некоторые медные сплавы могут переходить в состояние сверхпроводимости, что позволяет электричеству проходить через них без сопротивления. Это открытие обладает огромным потенциалом развития высокоэффективных энергетических систем.

Медь играет роль в цветении некоторых растений. В небольших количествах медь необходима для роста растений, поскольку она участвует в фотосинтезе и метаболизме. Однако избыток меди может быть токсичным и привести к угнетению роста растений.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По данным Государственной таможенной службы, украинская ломозаготовительная отрасль за период с января по ноябрь 2024 года увеличила экспорт лома черных металлов на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув показателя 261,58 тыс. т.

В ноябре экспорт сырья вырос на 41% по сравнению с октябрем 2024 года и на 145,5% по сравнению с ноябрем 2023 года, составив 34,61 тыс. т. Это максимальный показатель за последние три года. Для сравнения, объемы экспорта за 11 месяцев составили 23,78 тыс. т 2024 года, против 14,64 тыс. т. в 2023 году и 3,9 тыс. т. в 2022 году.

Большая часть экспорта за указанный период было направлено в Польшу (223,48 тыс. т.). Небольшие объемы были поставлены в Грецию (27,97 тыс. т.) и Германии (6,32 тыс. т.).

Выручка от экспорта за ноябрь 2024 года составила 10,19 млн долларов, что на 42,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 136,1% выше показателя ноября 2023 года. В целом за январь-ноябрь 2024 года доход от экспорта достиг 82,06 млн. долларов, что на 76,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на медь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 23 декабря и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 250 до 320 грн;
  • Винницкая область — от 220 до 325 грн;
  • Волынская область — от 220 до 330 грн;
  • Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;
  • Житомирская область — от 240 до 280 грн;
  • Закарпатская область — от 250 до 350 грн;
  • Запорожская область — от 235 до 350 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 240 до 280 грн;
  • Кировоградская область — от 240 до 280 грн;
  • Львовская область — от 180 до 280 грн;
  • Николаевская область — от 250 до 300 грн;
  • Одесская область — от 280 до 300 грн;
  • Полтавская область — от 240 до 280 грн;
  • Ровенская область — от 180 до 280 грн;
  • Сумская область – от 240 до 280 грн;
  • Тернопольская область — от 240 до 280 грн;
  • Харьковская область — от 280 до 345 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 290 грн;
  • Черкасская область — от 240 до 280 грн;
  • Черновицкая область — от 240 до 280 грн;
  • Черниговская область — от 250 до 290 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Пункты приема металлолома также с удовольствием принимают латунь – сплав меди. Хотя цены на нее несколько ниже, чем на медь, они все равно остаются достаточно высокими.

Мы также изучали цены на другие металлы, включая золото. Этот драгметал можно сдать в ломбарды и получить приличную сумму.

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