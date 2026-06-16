Ціни на хліб в Україні зростуть на 15-20%: коли чекати нового подорожчання

Гроші в руках, чоловік біля полиць з хлібом. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українцям варто готуватися до нового подорожчання хліба. Найближчим часом ціни можуть зрости щонайменше на 15-20%.

Про це в ефірі День.LIVE попередив народний депутат Дмитро Соломчук.

За його словами, нова хвиля подорожчання є неминучою.

"Хліб у будь-якому випадку підніметься на 15-20%. Через енергоносії, через подорожчання пшениці. Тобто мінімум на такий рівень", — сказав Соломчук.

А от ціни на курятину поки що залишаються більш-менш стабільними. Вартість м'яса може коливатися залежно від ситуації на експортних ринках, однак різких стрибків наразі не очікують.



"По курятині можуть бути коливання приблизно в межах 15 гривень залежно від того, як складатиметься ситуація з експортом", — зазначив депутат.

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Окремо він звернув увагу на ситуацію з молочною продукцією. Тут склалася парадоксальна ситуація: товари в супермаркетах дорожчають, а от закупівельні ціни для самих виробників останніми місяцями помітно впали.



За даними Соломчука, якщо раніше фермери продавали молоко приблизно по 22 гривні за літр, то зараз ціна впала до 16,5 гривні.

Нардеп упевнений, що головна причина високої вартості продуктів — це величезні націнки самих супермаркетів та різноманітні платежі, які вони вимагають від постачальників.

"Знову піднімаю питання, щоб законопроєкт про ритейл був швидше ухвалений. Маржинальність, маркетингові платежі та все, що виставляють торговельні мережі постачальникам, у сукупності займає близько 50%. Це вже певною мірою надмірно. Потрібно робити ціни доступнішими для споживачів і спрощувати шлях від аграрія до покупця", — наголосив Соломчук.

Раніше Новини.LIVE писали, як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні. Полуниця вже стала доступнішою для покупців. Зараз кілограм можна знайти від 80 гривень. Через більшу кількість ягід на ринку ціни можуть впасти ще нижче.

Також Новини.LIVE розповідали, чому в Україні дорожчає риба. Основними причинами залишаються витрати на логістику та коливання курсу гривні до долара, адже значну частину продукції везуть з-за кордону. Водночас проблеми із продовольством українцям не загрожують.