Цены на хлеб в Украине вырастут на 15–20 %: когда ожидать нового подорожания

Деньги в руках, мужчина у полок с хлебом. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцам стоит готовиться к новому подорожанию хлеба. В ближайшее время цены могут вырасти как минимум на 15–20%.

Об этом в эфире День.LIVE предупредил народный депутат Дмитрий Соломчук.

По его словам, новая волна подорожания неизбежна.

"Хлеб в любом случае подорожает на 15-20%. Из-за энергоносителей, из-за подорожания пшеницы. То есть как минимум на такой уровень", — сказал Соломчук.

А вот цены на курятину пока остаются более-менее стабильными. Стоимость мяса может колебаться в зависимости от ситуации на экспортных рынках, однако резких скачков пока не ожидают.



"По курице могут быть колебания примерно в пределах 15 гривен в зависимости от того, как будет складываться ситуация с экспортом", — отметил депутат.

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Отдельно он обратил внимание на ситуацию с молочной продукцией. Здесь сложилась парадоксальная ситуация: товары в супермаркетах дорожают, а вот закупочные цены для самих производителей в последние месяцы заметно упали.



По данным Соломчука, если раньше фермеры продавали молоко примерно по 22 гривны за литр, то сейчас цена упала до 16,5 гривны.

Нардеп уверен, что главная причина высокой стоимости продуктов — это огромные наценки самих супермаркетов и разнообразные платежи, которые они требуют от поставщиков.

"Снова поднимаю вопрос о том, чтобы законопроект о ритейле был принят быстрее. Маржа, маркетинговые платежи и все, что выставляют торговые сети поставщикам, в совокупности составляют около 50%. Это уже в определенной степени чрезмерно. Нужно делать цены более доступными для потребителей и упрощать путь от агрария до покупателя", — подчеркнул Соломчук.

Ранее Новини.LIVE писали, как изменились цены на сезонные ягоды в Украине. Клубника уже стала доступнее для покупателей. Сейчас килограмм можно найти от 80 гривен. Из-за большего количества ягод на рынке цены могут упасть еще ниже.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему в Украине дорожает рыба. Основными причинами остаются расходы на логистику и колебания курса гривны к доллару, ведь значительную часть продукции везут из-за границы. В то же время проблемы с продовольствием украинцам не грозят.