Чому ростуть ціни на рибу у 2026 році — українцям пояснили

Ціни в Україні — чому дорожчає риба і що буде далі
В Україні відсутні проблеми з насиченням внутрішнього ринку продовольством. З-за кордону активно привозять морську рибу. Однак ціна на цю продукцію часто є високою через низку причин.
Про це сказав в ефірі Новини.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Чому дорожчає морська риба в Україні
Ріст цін на морську заморожену рибу в Україні, як пояснив експерт, пов’язаний із:
- логістикою;
- динамікою курсу гривні до долара.
"Щодо всього іншого, то ми на 92% забезпечуємо себе продовольством самостійно", — сказав Пендзин.
Він зауважив, що дефіцит продовольства нашій країні не загрожує. Можливо, як наголосив директор економічного дискусійного клубу, будуть певні труднощі з екзотичними фруктами, які теж завозяться до України з-за кордону. Усіма ж іншими продуктами внутрішній ринок повністю забезпечний.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що влітку в Україні можуть здешевшати овочі. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Новини.LIVE пояснив, що це пов’язано з появою місцевої продукції, вирощеної на відкритому грунті.
"Як тільки наприкінці червня почне надходити городина з відкритого ґрунту, ціни об’єктивно підуть вниз. Бо ми зараз сидимо на імпорті та парниковій продукції", — сказав він. Відповідно, вже скоро споживачі можуть побачити дещо менші ціни на овочі у супермаркетах.
Як розповідали Новини.LIVE, в Україні оновилися ціни на фрукти. Частина продукції подорожчала через логістику та валютні коливання. Натомість інші позиції стали дешевшими з настанням сезонності та збільшенню пропозиції на ринку.
Ще Новини.LIVE писали, як зміняться ціни на продукти в Україні. Причина: здорожчання палива та добрив. Через це у світі скоротиться пропозиція аграрної продукції. У 2027 році ця тенденція збережеться.