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Головна Фінанси Ціни в Україні — чому дорожчає риба і що буде далі

Ціни в Україні — чому дорожчає риба і що буде далі

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 21:33
Чому ростуть ціни на рибу у 2026 році — українцям пояснили
Людина тримає в руках гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні відсутні проблеми з насиченням внутрішнього ринку продовольством. З-за кордону активно привозять морську рибу. Однак ціна на цю продукцію часто є високою через низку причин.

Про це сказав в ефірі Новини.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Чому дорожчає морська риба в Україні

Ріст цін на морську заморожену рибу в Україні, як пояснив експерт, пов’язаний із:

  • логістикою;
  • динамікою курсу гривні до долара. 


"Щодо всього іншого, то ми на 92% забезпечуємо себе продовольством самостійно", — сказав Пендзин. 

Він зауважив, що дефіцит продовольства нашій країні не загрожує. Можливо, як наголосив директор економічного дискусійного клубу, будуть певні труднощі з екзотичними фруктами, які теж завозяться до України з-за кордону. Усіма ж іншими продуктами внутрішній ринок повністю забезпечний.

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Нагадаємо, що влітку в Україні можуть здешевшати овочі. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Новини.LIVE пояснив, що це пов’язано з появою місцевої продукції, вирощеної на відкритому грунті. 

"Як тільки наприкінці червня почне надходити городина з відкритого ґрунту, ціни об’єктивно підуть вниз. Бо ми зараз сидимо на імпорті та парниковій продукції", — сказав він. Відповідно, вже скоро споживачі можуть побачити дещо менші ціни на овочі у супермаркетах.

Як розповідали Новини.LIVE, в Україні оновилися ціни на фрукти. Частина продукції подорожчала через логістику та валютні коливання. Натомість інші позиції стали дешевшими з настанням сезонності та збільшенню пропозиції на ринку.

Ще Новини.LIVE писали, як зміняться ціни на продукти в Україні. Причина: здорожчання палива та добрив. Через це у світі скоротиться пропозиція аграрної продукції. У 2027 році ця тенденція збережеться.

ціни в Україні прямий ефір Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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