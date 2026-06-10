Українців попередили про нове подорожчання хліба: коли чекати нових цін

Хліб на полицях, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Протягом наступних трьох місяців хліб в Україні може подорожчати, але не більше ніж на 6%. Виробникам дедалі важче утримувати старі ціни через витрати на логістику, енергоносії та добрива. Та й загалом війна продовжує тиснути на ринок.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, зростання цін є прогнозованим і стосується не лише хліба.

"Очікується подальше підвищення ціни на продукти харчування в найближчі місяці. Під тиском можуть опинитись хліб, молочні вироби, м’ясо та овочі з традиційного борщового набору", — зазначив Пендзин, посилаючись на прогнози Нацбанку.

Чому цінники повзуть вгору

Усе через те, що вирощувати та виготовляти продукти стало значно дорожче. Витрати фермерів постійно збільшуються, хоча врожай залишається приблизно таким самим, як і раніше.

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«Вартість обробки гектара землі зросла приблизно на 35–40%, а з цього гектара ми зберемо стільки ж, як і минулого року», — пояснює експерт.

Чого чекати влітку

Найближчими місяцями виробники хліба стримуватимуть ціни, щоб уникнути різких коливань на ринку. Багаторічна статистика також свідчить про те, що підстав для паніки поки що немає.

«У нас з вами незалежно від періоду року хліб масових сортів максимум за місяць дорожчав не більше ніж на 2%», — підсумував Олег Пендзин.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як змінилися ціни на фрукти. Частина імпортних позицій подорожчала через логістику та валютні коливання, тоді як інші подешевшали завдяки сезонності та збільшенню пропозиції на ринку.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні знижується попит на соняшник, через що падають закупівельні ціни. За останні дні тонна насіння подешевшала приблизно на 200–300 грн, і аналітики очікують, що тенденція зниження може зберегтися протягом червня.