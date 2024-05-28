Український кешбек — коли запрацює програма знижок на товари

Український продукт. Фото: madeinukraine.gov.ua

Програму "Український кешбек", що гарантуватиме повернення частини грошей за придбання зроблених в Україні товарів та послуг, запустять до кінця літа 2024 року.

Про це повідомила очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко під час презентації каталогу виробників української с/г техніки, пише LIGA.net.

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Запуск кешбеку на українські товари

Міністр економіки зазначила, що у відомстві розраховують на запуск, анонсованої у лютому програми кешбеку на українські товари, на липень-серпень цього року.

"Напевно, ви чули про кешбек для українських товарів. Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск", — повідомила вона.

Свириденко зауважила, що деталі оприлюднять згодом, однак суть полягатиме в тому, що споживачі, купуючи українську продукцію, отримають гарантований кешбек на власну картку. Таким чином, це збільшить лояльність до українських марок та стимулює вітчизняне виробництво.

На відповідні цілі у державному бюджеті на цей рік передбачено 45 млрд гривень. Кошти спрямують на підтримку вітчизняних виробників за різними програмами.

Міністерство економіки переслідує три ключові цілі за майбутніми програмами:

розвиток виробництва завдяки стимулюванню попиту;

інвестиції в реальний сектор економіки;

нарощення несировинного експорту.

Що відомо про ініціативу національного кешбеку

На початку 2024 року президент Володимир Зеленський започаткував економічну платформу "Зроблено в Україні", створеної для регулярної комунікації та координації взаємодії держорганів із бізнесом. Згодом держава зареєструвала бренд "Зроблено в Україні", який вперше презентували на форумі із главою держави.

За словами експертів, прості українці можуть у певній мірі допомогти економіці, купуючи товари, зроблені на батьківщині. Так, на тлі проблем із платіжним балансом відмова від імпортних товарів на користь вітчизняних дозволила б сповільнити відтік валюти за кордон.

На думку економіста Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, такий підхід орієнтовно дозволив би уникнути сценарію зростання курсу долара до 50 грн/$ чи навіть до 70 грн/$.

"Кожні 100 грн, витрачені на український продукт, — значно краще, ніж витрачені на імпорт... Альтернатива цьому — вичерпання валютних резервів", — розповів він для LIGA.net.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, підвищення з початку липня акцизів на пальне ніяк не вплине на ціни на продукти харчування. Це зумовлено тим, що у цій галузі пальне використовується найбільше лише в момент збирання продуктів з полів.

Також ми писали, що в Україні за новою програмою підтримки в агропродовольчій сфері під назвою Empowering Women in Agrifood жінки-підприємиці зможуть отримати від 1 тис. до 20 тис. євро. Результати відбору оголосять 10 червня 2024 року.