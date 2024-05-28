Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Кешбек на українські товари — відомо, коли стартує програма arrow

Кешбек на українські товари — відомо, коли стартує програма

28 травня 2024 13:27
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Український кешбек — коли запрацює програма знижок на товари
Український продукт. Фото: madeinukraine.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Програму "Український кешбек", що гарантуватиме повернення частини грошей за придбання зроблених в Україні товарів та послуг, запустять до кінця літа 2024 року.

Про це повідомила очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко під час презентації каталогу виробників української с/г техніки, пише LIGA.net.

Читайте також:

Запуск кешбеку на українські товари

Міністр економіки зазначила, що у відомстві розраховують на запуск, анонсованої у лютому програми кешбеку на українські товари, на липень-серпень цього року.

"Напевно, ви чули про кешбек для українських товарів. Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск", — повідомила вона.

Свириденко зауважила, що деталі оприлюднять згодом, однак суть полягатиме в тому, що споживачі, купуючи українську продукцію, отримають гарантований кешбек на власну картку. Таким чином, це збільшить лояльність до українських марок та стимулює вітчизняне виробництво.

На відповідні цілі у державному бюджеті на цей рік передбачено 45 млрд гривень. Кошти спрямують на підтримку вітчизняних виробників за різними програмами.

Міністерство економіки переслідує три ключові цілі за майбутніми програмами:

  • розвиток виробництва завдяки стимулюванню попиту;
  • інвестиції в реальний сектор економіки;
  • нарощення несировинного експорту.

Що відомо про ініціативу національного кешбеку

На початку 2024 року президент Володимир Зеленський започаткував економічну платформу "Зроблено в Україні", створеної для регулярної комунікації та координації взаємодії держорганів із бізнесом. Згодом держава зареєструвала бренд "Зроблено в Україні", який вперше презентували на форумі із главою держави.

За словами експертів, прості українці можуть у певній мірі допомогти економіці, купуючи товари, зроблені на батьківщині. Так, на тлі проблем із платіжним балансом відмова від імпортних товарів на користь вітчизняних дозволила б сповільнити відтік валюти за кордон.  

На думку економіста Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, такий підхід орієнтовно дозволив би уникнути сценарію зростання курсу долара до 50 грн/$ чи навіть до 70 грн/$.

"Кожні 100 грн, витрачені на український продукт, — значно краще, ніж витрачені на імпорт... Альтернатива цьому — вичерпання валютних резервів", — розповів він для LIGA.net

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, підвищення з початку липня акцизів на пальне ніяк не вплине на ціни на продукти харчування. Це зумовлено тим, що у цій галузі пальне використовується найбільше лише в момент збирання продуктів з полів.

Також ми писали, що в Україні за новою програмою підтримки в агропродовольчій сфері під назвою Empowering Women in Agrifood жінки-підприємиці зможуть отримати від 1 тис. до 20 тис. євро. Результати відбору оголосять 10 червня 2024 року.

Мінекономіки
продукти
товари
ринок
бізнес
виробництво
кешбек

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби