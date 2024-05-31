Цены в Украине — Кабмин отменил контроль за стоимостью социальных продуктов

Расчет за продукты в магазине. Фото: Depositphotos

В Украине правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по своему усмотрению.

Об этом предупредила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Как отметили в Госпродпотребслужбе, для снижения давления на бизнес Кабинет министров решил отменить госрегулирование цен на социальные продукты и товары противоэпидемического назначения. Теперь, в случае роста розничной стоимости на 5% и выше, необходимо будет декларировать соответствующее изменение.

"С целью устранения чрезмерного давления на бизнес Правительством принято решение об отмене государственного регулирования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен при их увеличении на 5 и более процентов", — говорится в решении.

В ведомстве также напомнили субъектам ведения хозяйства, что с 1 июля прошлого года не требовалась подача декларации об изменениях розничных цен на социальную продукцию и товары для противоэпидиспользования.

Какие продукты могут взлететь в стоимости

Список товаров с существенной социальной значимостью был утвержден постановлением Кабинета Министров в начале полномасштабной войны, однако теперь цены можно повышать.

Правительство отменило декларирование изменение розничных цен на следующие продукты:

мука пшеничная высшего сорта,

молоко пастеризованное с жирностью 2,5% (в пленке),

куриные яйца категории С1,

птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной),

масло подсолнечное рафинированное,

хлеб ржано-пшеничный и батон.

Согласно решению, предприятия не должны использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) для отправки информации в Госпродпотребслужбу через официальный портал.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты назвали пищевые продукты, которые в Украине стоят дороже, чем в европейских странах. Сравнили цены в соседней Польше и Румынии, Латвии и Эстонии.

Ранее мы писали, что программа "Украинский кэшбек", которая будет гарантировать возвращение кэшбека за покупку произведенных в Украине товаров и услуг, будет запущена до конца лета 2024 года.