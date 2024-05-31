Цены в Украине — Кабмин отменил контроль за стоимостью социальных продуктов

Цены взлетят в космос — почему подорожают социальные продукты
В Украине правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по своему усмотрению.
Об этом предупредила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Цены на соцпродукты позволили повышать
Как отметили в Госпродпотребслужбе, для снижения давления на бизнес Кабинет министров решил отменить госрегулирование цен на социальные продукты и товары противоэпидемического назначения. Теперь, в случае роста розничной стоимости на 5% и выше, необходимо будет декларировать соответствующее изменение.
"С целью устранения чрезмерного давления на бизнес Правительством принято решение об отмене государственного регулирования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен при их увеличении на 5 и более процентов", — говорится в решении.
В ведомстве также напомнили субъектам ведения хозяйства, что с 1 июля прошлого года не требовалась подача декларации об изменениях розничных цен на социальную продукцию и товары для противоэпидиспользования.
Какие продукты могут взлететь в стоимости
Список товаров с существенной социальной значимостью был утвержден постановлением Кабинета Министров в начале полномасштабной войны, однако теперь цены можно повышать.
Правительство отменило декларирование изменение розничных цен на следующие продукты:
- мука пшеничная высшего сорта,
- молоко пастеризованное с жирностью 2,5% (в пленке),
- куриные яйца категории С1,
- птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной),
- масло подсолнечное рафинированное,
- хлеб ржано-пшеничный и батон.
Согласно решению, предприятия не должны использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) для отправки информации в Госпродпотребслужбу через официальный портал.
Что еще стоит знать
Напомним, эксперты назвали пищевые продукты, которые в Украине стоят дороже, чем в европейских странах. Сравнили цены в соседней Польше и Румынии, Латвии и Эстонии.
Ранее мы писали, что программа "Украинский кэшбек", которая будет гарантировать возвращение кэшбека за покупку произведенных в Украине товаров и услуг, будет запущена до конца лета 2024 года.
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