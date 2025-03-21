Тариф на природний газ із 1 квітня — хто заплатить більше

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 квітня 2025 року деякі споживачі природного газу заплатять більше за ресурс, оскільки надійде додаткова платіжка за нову послугу з технічного обслуговування будівель. В одному з регіонів вартість такого сервісу сягатиме 1,3 тис. грн.

Про це свідчать дані на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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Так, у квітні деякі громадяни помітять серед комунальних квитанцій "третю платіжку" за газ. Такі надсилають мешканцям багатоквартирних будинків за новий сервіс з технічного обслуговування будівлі.

Їх почали відправляти з вересня 2023 року за здійснення операторами газорозподільних мереж перевірок стану газопроводів на їхню щільність та герметичність.

При цьому ціна послуги може суттєво коливатися — дехто заплатить близько 100 грн, а декому доведеться віддати понад 1 тис. грн. Як пояснили на порталі ТОВ "Газорозподільні мережі України", вартість залежить від низки чинників:

протяжності загальних мереж;

кількості муфтових з’єднань;

кранів у будинку.

Загальну суму, яка може становити 40 тис. грн для будинку, будуть ділити на число заселених квартир.

Філії Газмережі оприлюднили на порталах графіки здійснення обстежень та вартість на квітень. Зокрема, деякі жителі міста Дніпро мають заплатити 1,3 тис. грн додатково.

Тарифи. Джерело: Газмережі

Таку платіжку надсилатимуть залежно від віку мереж:

якщо газовим мережам понад 25 років — раз у три роки;

якщо вік газових мереж не перевищує 25 років — раз у п’ять років.

Ціни на блакитне паливо у квітні

У квітні цього року вартість блакитного палива для населення буде незмінною — 7,96 грн за 1 куб. м. Йдеться про більшість споживачів (98%), які перебувають на обслуговуванні ГК "Нафтогаз України".

Решта газопостачальників має різні ціни, які коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Раніше в Кабінеті міністрів запевнили, що тарифи не переглядатимуть до завершення опалювального сезону, тобто 30 квітня.

Також ми писали, що в Україні новий опалювальний сезон може бути складним, якщо обстріли газової інфраструктури продовжаться. Це може позначитися на тарифах за газ.

Ще в Нафтогазі заявили, що не збираються переглядати принцип обліку обсягів спожитого газу. Україніці висловили пропозицію надати можливість передавати показники оператору, щоб уникнути плутанини.