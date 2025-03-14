Тариф на газ може зрости — що буде з цінами після нових обстрілів

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні опалювальний сезон 2025-2026 може виявитися доволі складним у разі подальших обстрілів газової інфраструктури противником. Знищення газовидобутку може позначитися на постачанні газу та тепла, а також тарифах.

Таку думку висловив експерт у питаннях ЖКГ та енергетики Олег Попенко.

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Детальніше про ситуацію з газом на тлі обстрілів

За словами експерта, цей опалювальний сезон Україна пройшла, балансуючи на межі, адже станом на 1 лютого залишки газу в підземних газосховищах були настільки історично малі (близько 8,2 млрд куб.), що змушені були терміново докуповувати 500 млн куб газу, інакше був ризик падіння тиску та зупинення роботи багатьох ТЕЦ та ТЕС. Експерти зауважив, що така ситуація виникла на тлі дуже теплої зими, яка вкотре рятувала комунальників та енергетиків від повноцінного колапсу.

Проте початок атак РФ по українській газовій інфраструктурі вказує на загрозу дуже негативного розвитку подій.

"Перші десять днів березня наганяють на мене таку смуту, що вимагає пояснень ще й ще раз. Обстріли газової інфраструктури для нас цього опалювального сезону були не дивина, всього їх було 13 разів, але удари в Запорізькій, Тернопільській та Полтавській областях показали нову стратегію росіян, вибивати окремі області або навіть регіони від газопостачання паралельно вбиваючи наш газовидобуток", — пояснив Попенко.

Що буде з вартістю блакитного палива

На думку експерта, йдеться не просто про удари, які можуть на якийсь час зупинити подачу газу в регіони, а про слабке місце, яке не можна нічим закрити. Адже з газом все набагато складніше, це — не НЕК "Укренерго", де є кілька варіантів подачі електроенергії до регіонів.

"Що стосується внутрішнього видобутку, тут особливої ​​дилеми, газ необхідно докуповувати, і багато докуповувати. Дефіцит газу, якщо нічого кардинально не зміниться, ну а раптом усі перестануть стріляти, становитиме понад 4 млрд куб. А це, якщо брати середньорічну ціну 2024, 500$ за 1000 куб. близько 2 млрд$ і де взяти такі гроші, велике питання", — повідомив він.

З огляду на це, вже підвищили вартість газу для виробництва електроенергії для компенсації імпорту, хоч це не рятує ситуацію.

Також перед НАК "Нафтогаз України" та урядом стоїть дилема — піднімати ціну на газ для населення та теплопостачання чи ні.

"Подих виборів говорить мені, що навряд чи це будуть робити, але питання де знайти 2 млрд$ ще більш актуальне. І навіть якщо ми вирішимо питання з грошима і газом, саме проходження ОЗП 2025-26 під великим питанням. Деякі регіони, і не лише прифронтові, як показує досвід, будуть під загрозою повного відключення газу та тепла", — додав експерт.

Раніше в Нафтогазі заявили, що не будуть змінювати принцип обліку обсягів спожитого палива. Тоді як громадяни просили надати можливість передавати показники оператору, щоб не плутати споживачів.

Також ми писали, що за останній рік подорожчали комунальні послуги. Особливо зросли ціни на електричну енергію, яка коштує на 63% дорожче.