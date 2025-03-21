Тариф на природный газ с 1 апреля — кто заплатит больше

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 апреля 2025 года некоторые потребители природного газа заплатят больше за ресурс, поскольку поступит дополнительная платежка за новую услугу по техническому обслуживанию зданий. В одном из регионов стоимость такого сервиса будет достигать 1,3 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные на портале ООО "Газораспределительные сети Украины".

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Кто заплатит больше за природный газ

Так, в апреле некоторые граждане заметят среди коммунальных квитанций "третью платежку" за газ. Такие присылают жителям многоквартирных домов за новый сервис по техническому обслуживанию здания.

Их начали отправлять с сентября 2023 года за осуществление операторами газораспределительных сетей проверок состояния газопроводов на их плотность и герметичность.

При этом цена за услугу может существенно колебаться — некоторые заплатят около 100 грн, а некоторым придется отдать более 1 тыс. грн. Как пояснили на портале ООО "Газораспределительные сети Украины", стоимость зависит от ряда факторов:

протяженности общих сетей;

количества муфтовых соединений;

кранов в доме.

Общую сумму, которая может составлять 40 тыс. грн для дома, будут делить на число заселенных квартир.

Филиалы Газсети обнародовали на порталах графики осуществления обследований и стоимость на апрель. В частности, некоторые жители города Днепра должны заплатить 1,3 тыс. грн дополнительно.

Тарифы. Источник: Газосети

Такую платежку будут присылать в зависимости от возраста сетей:

если газовым сетям более 25 лет — раз в три года;

если возраст газовых сетей не превышает 25 лет — раз в пять лет.

Цены на голубое топливо в апреле

В апреле этого года стоимость голубого топлива для населения будет неизменной — 7,96 грн за 1 куб. м. Речь идет о большинстве потребителей (98%), которые находятся на обслуживании ГК "Нафтогаз Украины".

Остальные газопоставщики имеют разные цены, которые колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Ранее в Кабинете министров заверили, что тарифы не будут пересматривать до завершения отопительного сезона, то есть 30 апреля.

Также мы писали, что в Украине новый отопительный сезон может быть сложным, если обстрелы газовой инфраструктуры продолжатся. Это может сказаться на тарифах за газ.

Еще в Нафтогазе заявили, что не собираются пересматривать принцип учета объемов потребленного газа. Украинцы высказали предложение предоставить возможность передавать показатели оператору, чтобы избежать путаницы.