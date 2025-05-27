Ціни в травні — скільки коштує тонна кукурудзи

Людина тримає кукурудзу в руках. Фото: УНІАН

В Україні спостерігається тренд до зниження цін на фуражну кукурудзу. Паралельно з цим дешевшає продукція, яку аграрії відправляють за кордон.

Про це йдеться в матеріалі Agronews.ua.

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Як зазначається, фуражна кукурудза пов'язана з ситуацією на експортному ринку, де ще на початку минулого тижня розпочалося зниження цінових показників. Але недостатньо активне надходження пропозицій зернової через стримування продажу аграріями надає підтримку цінам та стримує більш суттєве їх зниження.

Якими є середні ціни на кукурудзу

Кукурудза є однією із основних сільськогосподарських культур для експорту. Та крім цього фактору, на ціну також впливають:

погода;

вологість ґрунту;

сезонні цикли;

технологічний процес.

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, станом на 27 травня тонна кукурудзи на агроринку у середньому коштує 9 722 грн за тонну.

Примітно, що ціни на агрокультуру змінюються практично щодня. Так, найвищий ціновий показник фіксувався у понеділок, 19 травня — 9 768 грн за тонну. Однак вже 20 травня ціна впала до 9 726 грн за тонну і продовжувала знижуватися у наступні дні.

У понеділок, 26 травня тонна кукурудзи подешевшала до 9 722 — це найнижчий показник. Станом на 27 травня ціни на кукурудзу не змінилися.

Нагадаємо, що торік Україна постачала країнам ЄС 8% від усієї агропродукції, яку отримувала організація. У 2025 році Євросоюз планує посилити вимоги для агроторгівлі з нашою країною. Дізнавайтесь також, яка агрокультура дешевшатиме цього року.