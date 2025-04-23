Експорт української агропродукції — за скільки продають тонну у 2025 році

Купюри доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна у 2025 році почала заробляти більше на експорті аграрної продукції. Так, станом на квітень тонна експорту коштувала 443 дол., тоді як торік ціна за тонну перебувала на рівні 315 дол.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

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Коваль підкреслив, що ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 рази.

"Це вдалося зробити завдяки збільшенню експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема, біоетанолу", — сказав він.

Подорожчала й середня вартість на найпопулярніші продукти експорту в розрахунку на тонну:

соняшникова олія — 1 174 дол., — це на 37,8% більше, ніж торік;

кукурудза — 217 дол., на 27,1% більше за середню ціну у 2024 році;

пшениця — 231 дол., на 27,4% більше, ніж торік;

⁠соєві боби — 409 дол., на 4,3% більше.

Водночас, за даними Мінагро, з початку 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 1,1 млрд дол., або 2,5 млн тонн.

Що ще варто знати

Нещодавно Європейський Союз представив звіт щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією у 2024 році. В документі, зокрема, йшлося про те, що Україна постачала європейським країнам 8% агропродовольчої продукції від загального імпорту усього ЄС.

Нагадаємо, що на українському агроринку зростає вартість пшениці у квітні. Усе через зацікавленість покупців у новому врожаю.

Також ми розповідали про подорожчання ячменю. На це впливає скорочення пропозиції та активний попит покупців.