Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна в останні дні квітня

Соняшники в полі. Фото: УНІАН

Насіння соняшнику на українському ринку продовжує дорожчати. Однак підвищення цін цього тижня було помірним.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки зараз коштує тонна соняшника та які зміни відбуваються з цінами.

Реклама

Читайте також:

Ціни на соняшник — скільки коштує тонна 30 квітня

Як зазначає видання Agronews.ua, деякі компанії сконцентрували увагу на олійних культурах та підвищували ціни, натомість інші підприємства встановлювали помірну вартість.

Це відображалося на цінових коливаннях на соняшник на внутрішньому ринку, при цьому наразі фіксується непогана реалізація соняшнику.

Ціни на соняшник в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Щодо середніх цін на соняшник, то станом на 30 квітня 2025 року тонна насіння коштує 25 760 грн. Примітно, що впродовж останнього тижня на ринку щодня відбувалися цінові коливання.

Так, наприклад, в період з 22 по 24 квітня, вартість соняшника знизилася з 25 484 грн за тонну до 25 394 грн за тонну. 25 квітня ціна зросла 25 421 грн за тонну, а з 26 квітня по 28 квітня вартість соняшника перебувала на позначці у 25 756 грн за тонну.

У середу, 30 квітня, соняшник подорожчав до 25 760 грн за тонну.

Нагадаємо, раніше в Мінагрополітики розповіли, за який продукт українці платять менше за європейців. Дізнавайтесь також, якою буде облікова ставка в Україні в наступні кілька місяців.