Цены в мае — сколько стоит тонна кукурузы в мае

Человек держит кукурузу в руках. Фото: УНИАН

В Украине наблюдается тренд к снижению цен на фуражную кукурузу. Параллельно с этим дешевеет продукция, которую аграрии отправляют за границу.

Об этом говорится в материале Agronews.ua.

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Как отмечается, фуражная кукуруза связана с ситуацией на экспортном рынке, где еще в начале прошлой недели началось снижение ценовых показателей. Но недостаточно активное поступление предложений зерновой из-за сдерживания продаж аграриями оказывает поддержку ценам и сдерживает более существенное их снижение.

Каковы средние цены на кукурузу

Кукуруза является одной из основных сельскохозяйственных культур для экспорта. Но кроме этого фактора, на цену также влияют:

погода;

влажность почвы;

сезонные циклы;

технологический процесс.

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 27 мая тонна кукурузы на агрорынке в среднем стоит 9 722 грн за тонну.

Примечательно, что цены на агрокультуру меняются практически ежедневно. Так, самый высокий ценовой показатель фиксировался в понедельник, 19 мая — 9 768 грн за тонну. Однако уже 20 мая цена упала до 9 726 грн за тонну и продолжала снижаться в последующие дни.

В понедельник, 26 мая тонна кукурузы подешевела до 9 722 — это самый низкий показатель. По состоянию на 27 мая цены на кукурузу не изменились.

Напомним, что в прошлом году Украина поставляла странам ЕС 8% от всей агропродукции, которую получала организация. В 2025 году Евросоюз планирует ужесточить требования для агроторговли с нашей страной. Узнавайте также, какая агрокультура будет дешеветь в этом году.