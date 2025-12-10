Ціни на соняшник і сою у грудні 2025 — яка вартість тонни і що буде далі

Гроші. Фото: Новини.LIVE

На зерновому ринку в Україні дорожчає соняшник та соя. Так. впродовж останнього тижня ціни на соняшникове насіння місцями зросли до 29,5 тисячі гривень за тонну.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про ситуацію з цінами у грудні.

Ціни на соняшник

Як йдеться у публікації АПК-Інформ, попри суттєве скорочення виробництва олійної цього року, на ринку достатньо сировини. Та при цьому її не вистачає, оскільки заводи збільшили переробні потужності. Така тенденція спостерігається у центральних та південних областях України.

"Слабка позитивна динаміка цін у секторі соняшникової олії теж допомагала дорожчати соняшнику, однак ціни на сировину підвищувались більш інтенсивно, якщо порівнювати з ринком продуктів переробки", — зазначається у повідомленні.

Що з цінами на сою

Щодо сої, то в українських портах була слабка підвищувальна динаміка цін на культуру. Причина — висока конкуренція, яка точиться між переробниками та експортерами, причому урожай, як і пропозиція продукції, поступаються показникам, які фіксувалися торік.

Так, гривневі ціни попиту озвучувалися в межах 18,2-18,5 тисячі гривень за тонну. Зауважимо також, що на внутрішньому ринку дорожчають і соєві боби, оскільки аграрії активно експортують соєвий шрот.

