Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни вниз — чому дешевшають соняшник і соя взимку

Ціни вниз — чому дешевшають соняшник і соя взимку

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 06:30
Ціни на соняшник і сою у грудні 2025 — яка вартість тонни і що буде далі
Гроші. Фото: Новини.LIVE

На зерновому ринку в Україні дорожчає соняшник та соя. Так. впродовж останнього тижня ціни на соняшникове насіння місцями зросли до 29,5 тисячі гривень за тонну. 

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про ситуацію з цінами у грудні.

Реклама
Читайте також:

Ціни на соняшник

Як йдеться у публікації АПК-Інформ, попри суттєве скорочення виробництва олійної цього року, на ринку достатньо сировини. Та при цьому її не вистачає, оскільки заводи збільшили переробні потужності. Така тенденція спостерігається у центральних та південних областях України.

"Слабка позитивна динаміка цін у секторі соняшникової олії теж допомагала дорожчати соняшнику, однак ціни на сировину підвищувались більш інтенсивно, якщо порівнювати з ринком продуктів переробки", — зазначається у повідомленні. 

Що з цінами на сою

Щодо сої, то в українських портах була слабка підвищувальна динаміка цін на культуру. Причина — висока конкуренція, яка точиться між переробниками та експортерами, причому урожай, як і пропозиція продукції, поступаються показникам, які фіксувалися торік.

Так, гривневі ціни попиту озвучувалися в межах 18,2-18,5 тисячі гривень за тонну.  Зауважимо також, що на внутрішньому ринку дорожчають і соєві боби, оскільки аграрії активно експортують соєвий шрот.

Раніше ми розповідали, що в Україні дешевшає експорт пшениці. Водночас на світовому ринку ціни на пшеницю поступово зростають. Ще ми писали, як і чому змінився експорт фуражної кукурудзи. Також відомо, скільки коштує культура на внутрішньому ринку.

експорт ціни пшениця соя зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації