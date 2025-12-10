Цены на подсолнечник и сою в декабре 2025 — какая стоимость тонны и что будет дальше

Деньги. Фото: Новини.LIVE

На зерновом рынке в Украине дорожает подсолнечник и соя. Так, в течение последней недели цены на семена подсолнечника местами выросли до 29,5 тысячи гривен за тонну.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о ситуации с ценами в декабре.

Цены на подсолнечник

Как говорится в публикации АПК-Информ, несмотря на существенное сокращение производства масличной в этом году, на рынке достаточно сырья. И при этом его не хватает, поскольку заводы увеличили перерабатывающие мощности. Такая тенденция наблюдается в центральных и южных областях Украины.

"Слабая положительная динамика цен в секторе подсолнечного масла тоже помогала дорожать подсолнечнику, однако цены на сырье повышались более интенсивно, если сравнивать с рынком продуктов переработки", — отмечается в сообщении.

Что с ценами на сою

Относительно сои, то в украинских портах была слабая повышательная динамика цен на культуру. Причина — высокая конкуренция, которая происходит между переработчиками и экспортерами. Причем урожай, как и предложение продукции, уступают показателям, которые фиксировались в прошлом году.

Так, гривневые цены спроса озвучивались в пределах 18,2-18,5 тысячи гривен за тонну. Заметим также, что на внутреннем рынке дорожают и соевые бобы, поскольку аграрии активно экспортируют соевый шрот.

