Ціни на пшеницю — як змінилася вартість експорту у грудні і що буде далі

Ціни на пшеницю у грудні — як і чому подешевшав експорт
Світовий зерновий ринок не відзначається стабільністю у грудні 2025 року, що впливає й на ситуацію в Україні. Так, ціни на пшеницю знижуються, особливо на експортному ринку.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Експорт і ціни на пшеницю
Вартість зернової впала після того, як трейдери та експортери почали рідше завозити продукцію до українських портів. Як зазначається у повідомленні у Telegram-каналі Spike Brokers, спочатку на 5-6 доларів подешевшала продовольча пшениця, натомість фуражна пшениця втратила у ціні лише 1 долар.
Додатково тисне на ціни ситуація на світовому ринку. Так, РФ збільшила кількість пропозицій, паралельно з'являються прогнози щодо достатнього врожаю пшениці в Канаді та Австралії. Таким чином імпортери отримали сигнал, що зерна буде достатньо.
Тим часом спотовий індекс на продовольчу пшеницю з поставкою в порт протягом 30 днів знизився на 4 долари — до 216 доларів. Індекс фуражної пшениці зменшився на 1 долар — до 209 доларів.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, цього року урожай зернових та олійних культур в Україні очікується на рівні у 81,4 мільйона тонн. Прогнозується, що експорт становитиме понад 34 млн тонн, однак з доставкою збіжжя за кордон можуть бути серйозні проблеми.
Так, якщо РФ продовжить гатити по критичній інфраструктурі — це спричинить логістичні проблеми та знизить транспортні потужності для доставки зерна. Неможливість експортувати достатні обсяги врожаю не тільки призведе до збитків українських фермерів, а й сильно нашкодить українській економіці та її платіжному балансу.
Раніше ми розповідали, що на внутрішньому ринку в Україні ціни на пшеницю залишаються незмінними. Ця ситуація є дивною, оскільки взимку, як правило, зерно завжди дорожчає. Дізнавайтесь також, ціна на яку культуру майже досягла позначки у 10 тис. гривень за тонну.
