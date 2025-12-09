Відео
Україна
Головна Фінанси Ціни на пшеницю у грудні — як і чому подешевшав експорт

Ціни на пшеницю у грудні — як і чому подешевшав експорт

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 06:30
Ціни на пшеницю — як змінилася вартість експорту у грудні і що буде далі
Врожай пшениці. Фото: УНІАН

Світовий зерновий ринок не відзначається стабільністю у грудні 2025 року, що впливає й на ситуацію в Україні. Так, ціни на пшеницю знижуються, особливо на експортному ринку. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Експорт і ціни на пшеницю

Вартість зернової впала після того, як трейдери та експортери почали рідше завозити продукцію до українських портів. Як зазначається у повідомленні у Telegram-каналі Spike Brokers, спочатку на 5-6 доларів подешевшала продовольча пшениця, натомість фуражна пшениця втратила у ціні лише 1 долар. 

Додатково тисне на ціни ситуація на світовому ринку. Так, РФ збільшила кількість пропозицій, паралельно з'являються прогнози щодо достатнього врожаю пшениці в Канаді та Австралії. Таким чином імпортери отримали сигнал, що зерна буде достатньо.

Тим часом спотовий індекс на продовольчу пшеницю з поставкою в порт протягом 30 днів знизився на 4 долари — до 216 доларів. Індекс фуражної пшениці зменшився на 1 долар — до 209 доларів.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, цього року урожай зернових та олійних культур в Україні очікується на рівні у 81,4 мільйона тонн. Прогнозується, що експорт становитиме понад 34 млн тонн, однак з доставкою збіжжя за кордон можуть бути серйозні проблеми.

Так, якщо РФ продовжить гатити по критичній інфраструктурі — це спричинить логістичні проблеми та знизить транспортні потужності для доставки зерна. Неможливість експортувати достатні обсяги врожаю не тільки призведе до збитків українських фермерів, а й сильно нашкодить українській економіці та її платіжному балансу.

Раніше ми розповідали, що на внутрішньому ринку в Україні ціни на пшеницю залишаються незмінними. Ця ситуація є дивною, оскільки взимку, як правило, зерно завжди дорожчає. Дізнавайтесь також, ціна на яку культуру майже досягла позначки у 10 тис. гривень за тонну. 

зерно ціни пшениця агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
