Ціни на кукурудзу — як і чому змінюються влітку

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські аграрії активно постачають вітчизняну кукурудзу за кордон: за підсумками травня 2025 року експорт сягнув понад 2 млн тонн. Це найвищий показник за останні місяці, однак ціни на кукурудзу як на експорт, так і на внутрішньому ринку, знижуватимуться у червні.

Про це повідомляють у Всеукраїнській аграрній Раді.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує кукурудза на експорт

За оцінками аналітиків, на червень уже законтрактовано щонайменше 850 тис. тонн кукурудзи, причому цифра ще може перевищити 1 млн тонн.

"Це свідчить про те, що у трейдерів є раніше укладені контракти. Тому поставки залишків старого врожаю тривають досить активно", — зазначають аналітики.

Однак ціновий тиск та наявність дешевшої продукції із США ускладнюють експорт української кукурудзи. Так, вартість американської кукурудзи наразі зафіксувалася на позначці у 230 доларів за тонну, а українська продукція подорожчала до 260 доларів за тонну.

"У нинішніх умовах ми не можемо конкурувати з американськими постачальниками на європейському ринку. Українська кукурудза реалізується невеликими партіями — по 2–5 тис. тонн — здебільшого в напрямку Греції та Кіпру. Для порівняння, США експортує лише великими обсягами від 25 тис. тонн", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що у перший місяць літа ринок кукурудзи буде менш ліквідним, а ціни поступово знижуватимуться.

Ціни на кукурудзу на внутрішньому ринку — скільки коштує тонна 9 червня

У понеділок, 9 червня тонна кукурудзи у середньому коштує 9 784 грн за тонну, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. Варто зауважити, що ціни на кукурудзу за останні 8 днів змінилися, хоч і не суттєво.

Ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, з 1 по 3 червня ціни перебували на стабільному рівні у 9 767 грн за тонну. Зростання цін розпочалося з 4 червня — спочатку до 9 788 грн за тонну, а у наступні дні — до 9 789 грн за тонну.

У п'ятницю, 6 червня, тонна кукурудзи подешевшала до 9 785 грн, а в період з 7 по 8 червня — до 9 784 грн.

Нагадаємо, українців попередили про здорожчання хліба. Зміни у цінах відбудуться на фоні невтішних прогнозів щодо врожаю жита. Дізнавайтесь також, скільки коштувала пшениця у перші дні червня.