Цены на кукурузу — как и почему меняются летом

Цены летом — за сколько продают кукурузу в июне
Украинские аграрии активно поставляют отечественную кукурузу за границу: по итогам мая 2025 года экспорт достиг более 2 млн тонн. Это самый высокий показатель за последние месяцы, однако цены на кукурузу как на экспорт, так и на внутреннем рынке, будут снижаться в июне.
Об этом сообщают во Всеукраинской аграрной Раде.
Сколько стоит кукуруза на экспорт
По оценкам аналитиков, на июнь уже законтрактовано не менее 850 тыс. тонн кукурузы, причем цифра еще может превысить 1 млн тонн.
"Это свидетельствует о том, что у трейдеров есть ранее заключенные контракты. Поэтому поставки остатков старого урожая продолжаются достаточно активно", — отмечают аналитики.
Однако ценовое давление и наличие более дешевой продукции из США затрудняют экспорт украинской кукурузы. Так, стоимость американской кукурузы сейчас зафиксировалась на отметке в 230 долларов за тонну, а украинская продукция подорожала до 260 долларов за тонну.
"В нынешних условиях мы не можем конкурировать с американскими поставщиками на европейском рынке. Украинская кукуруза реализуется небольшими партиями - по 2-5 тыс. тонн — в основном в направлении Греции и Кипра. Для сравнения, США экспортирует только большими объемами от 25 тыс. тонн", — говорится в сообщении.
Ожидается, что в первый месяц лета рынок кукурузы будет менее ликвидным, а цены постепенно будут снижаться.
Цены на кукурузу на внутреннем рынке - сколько стоит тонна 9 июня
В понедельник, 9 июня тонна кукурузы в среднем стоит 9 784 грн за тонну, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. Стоит отметить, что цены на кукурузу за последние 8 дней изменились, хотя и не существенно.
Так, с 1 по 3 июня цены находились на стабильном уровне в 9 767 грн за тонну. Рост цен начался с 4 июня — сначала до 9 788 грн за тонну, а в последующие дни — до 9 789 грн за тонну.
В пятницу, 6 июня, тонна кукурузы подешевела до 9 785 грн, а в период с 7 по 8 июня — до 9 784 грн.
Напомним, украинцев предупредили о подорожании хлеба. Изменения в ценах произойдут на фоне неутешительных прогнозов по урожаю ржи. Узнавайте также, сколько стоила пшеница в первые дни июня.
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